DODIK NAKON SKANDALOZNOG POTEZA INCKA: Pokazao da je tipični srbomrzac, Srbi ovo nikada neće prihvatiti!

Valentin Incko, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, nametnuo je dopune u Kaznenom zakonu Bosne i Hercegovine kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca.

Nakon ove odluke, Milorad Dodik obratio se na konferenciji za novinare.

- Odluka kojom je Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH, nametnuo dopune u Kaznenom zakonu BiH kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca, pokazuje da je on tipični srbomrzac i odmah kažem da Srpska to odbacuje - rekao je Dodik

- Sve govori o tome da on nema pravo na ovu odluku, koja je pravno neutemeljena - poručio je Dodik.

- Genocid se nije desio i to je trajna ocena svih nas. Republika Srpska tu odluku odbacuje. Genocid se nije desio i to kažu mnogi relevantni faktori u svetu. Incko nema ovlašćenja da donosi ovakve odluke, i ovim samo pokušava da se pokrije ta priča o genocidu i to govori da je ta odluka sumnjiva i Srbi to nikada ne smeju da prihvate.

- Srbi ovo nikada neće da prihvate. Ovo je poslednji ekser u kovčegu BiH - rekao je Dodik.

Dodik je rekao da je ovo izazov i šansa za Srbe "da odlučno odbace trvenje međunarodnog faktora" i da "vode računa o sebi".

- Ovo je ključni trenutak da li ćemo kao narod opstati.

Dodik je ponovio da "genocid u Srebrenici nije počinjen".

- Nema straha kod nas, pozovite me za deset dana i isto ću to reći - poručio je Dodik.

- Ovo će posejati mnogo zla u BiH, ova odluka ne dozvoljava da idemo dalje i nije o pomirenju. To nigde nema na svetu.

Napomenuo je da je ovo stvar "naroda i njegove budućnosti" .

- Ovo, istorijski gledano, može biti korisno za Srbe ako odlučimo da napravimo državu ovde - kazao je Dodik.

Dodao je da Srpska treba da da institucionalni odgovor i da će biti sazvana sednica Narodne skupštine Republike Srpske sledeće nedelje.