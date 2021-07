INCKO PORAŽEN U SRPSKOJ: Odluka visokog predstavnika neće se primenjivati; skupština usvojila dopune Krivičnog zakonika

Zakoni su usvojeni jednoglasno.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas po hitnom postupku Zakon o neprimenjivanju odluke visokog predstavnika kojom se donosi Zakon o dopuni Krivičnog zakona BiH, Zakon o dopuni Krivičnog zakonika Republike Srpske, te jedan zaključak.

Zakoni su usvojeni jednoglasno na posebnoj sednici Parlamenta, koja je bila zatvorena za javnost.

Usvojen je zaključak usaglašen u ponedeljak na zajedničkom sastanku svih parlamentarnih stranaka u Srpskoj.

Predsednik NSRS Nedeljko Čubrilović rekao je da je Republika Srpska jedinstvena i da se nakon ove sednice odluka odlazećeg visokog predstavnika Valentina Incka neće moći primenjivati.

- Incko je trebalo je da pokaže da nije instrument bošnjačke politike i njihova zlatna ribica za ispunjavanje želja. Ovom odlukom je gurnuo BiH u najveću krizu nakon rata - rekao je Čubrilović.

Prema Zakonu o neprimenjivanju odluke visokog predstavnika kojom se donosi Zakon o dopuni Krivičnog zakona BiH, odluka visokog predstavnika se neće primenjivati u Republici Srpskoj.

Takođe, institucije Republike Srpske neće sarađivati sa nadležnim organima BiH u pogledu primene odluke visokog predstavnika.

Izmenama Krivičnog zakonika Srpske prvi put se uvodi krivična povreda ugleda Republike Srpske i njenih naroda.

Suština izmena ogleda se u tome da su predviđene zatvorske kazne do tri godine za sve one koji izlože poruzi, preziru ili grubom omalovažavanju simbole Republike Srpske, a od šest meseci do pet godina za one koji Republiku Srpsku ili njene narode označi genocidnim ili agresorskim.

Kazna zatvora u trajanju od dve do deset godina predviđena je za službena lica i lica u institucijama vlasti koje se finansiraju iz javnog budžeta, a koja počine ova krivična djela.

Od tri do petnaest godina zatvora predviđeno je za one koji pobrojana krivična dela učine u nameri promene ustavnog uređenja, teritorijalne celovitosti ili nezavisnosti Republike Srpske.

Za usvajanje dopuna Zakona glasali su poslanici SNSD-a, SDS-a, PDP-a, DEMOS-a, SP-a, DNS-a, US, SPS-a, NPS-a i poslaničke grupe NDP.

Pogledajte kompletan sadržaj:

1. Ko javno izloži poruzi, preziru ili grubom omalovažavanju Republike Srpske, njenu zastavu, grb, amblem ili himnu, kazniće se kaznom zatvora do tri godine.

2. Ako je delo iz stava 1. ovog člana izvršeno na način da se Republika Srpska označi kao agresorska ili genocidna tvorevina ili njeni narodi agresorskim ili genocidnim, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od šest meseci do pet godina.

3. Ako je delo iz stava 2. ovog člana izvršilo službeno ili odgovorno lice ili lice u institucijama vlasti ili organu koji se finansira iz javnog budžeta, kazniće se kaznom zatvora od dve do deset godina.

4. Ako su dela iz st. 1. do 3. ovog člana izvršena u nameri promene ustavnog uređenja Republike Srpske, njene teritorijalne celovitosti ili nezavisnosti, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske.

Ovo predstavlja odgovor i zaštitu od nametnute odluke o "zabrani negiranja genocida" koju je doneo odlazeći visoki predstavnik u BiH Valentin Incko, a ovim se štite građani Republike Srpske i Srpska.