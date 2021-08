KRIVOKAPIĆ KAŽNJEN SA 500 EVRA: Utvrđeno da je sa većinom svojih ministara prekršio OVAJ ZAKON!

Agencija za sprečavanje korupcije Crne Gore utvrdila je da su premijer Zdravko Krivokapić i većina njegovih ministara prekršili Zakon o sprečavanju korupcije jer nisu prijavili tačne prihode i imovinu, prenele su danas Vijesti.

Tom listu u Agenciji je rečeno da su izdati prekršajni nalozi "kojima su javni funkcioneri Mladen Bojanić, Jelena Borovinić Bojović, Olivera Injac, Jakov Milatović, Đorđe Radulović, Tamara Srzentić, Ratko Mitrović i Zdravko Krivokapić kažnjeni novčanim kaznama u iznosu od po 500 evra".

Zakonom je propisano da je javni funkcioner dužan da u izveštajima o prihodima i imovini dostavi tačne i potpune podatke. Za one koji to ne urade, propisana je novčana kazna od 500 do 2.000 evra.

S obzirom na to da su svima njima izdati prekršajni nalozi, izrečena im je najniža novčana kazna.

Prekršajni nalazi za dva ministra - kapitalnih investicija Bojanića i zdravlja Borovinić Bojović izdati su 1. marta, dan kasnije za ministre odbrane Injac, ekonomije Milatović, vanjskih poslova Radulovića i javne uprave, digitalnog društva i medija Srzentić, a 3. marta za Mitrovića, ministra ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Prekršajni nalog na ime premijera izdat je 9. marta.