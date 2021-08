Trinaestogodišnji V. K. iz okoline Pljevalja, koji je pre dva dana skočio sa mosta na Tari nakon što je dvadesetak dana ranije isto uradila TikTokerka iz Crne Gore M. G. koju je on pratio, kobnog dana rekao je porodici da ide da kupi sok i više se nije vratio...

- Rekao je samo: "Idem da kupim sok". Tada je zapravo pobegao od kuće, a onda smo saznali i šta je uradio - počinje svoju ispovest za "Blic" dečakova sestra, koja je i dalje u šoku i neverici zbog tragedije.

Ona ističe da u kući nije bilo porodičnih svađa, niti ičega što bi dečaka navelo na ovakav potez. Ističe da je, da situacija bude još konfuznija, u poslednje vreme bio "veoma veseo i često nasmejan".

- Nikakvog povoda iz kuće nije bilo da se on odluči da ode, a kamoli da se ubije. U poslednje vreme je bio veseo, često nasmejan, nikakve znake nezadovoljstva nije pokazivao. Niko nije ni sumnjao da bi mogao ovako nešto sebi da uradi... - priča izbezumljena sestra.

M. G. koja se ubila krajem jula, a dečak 20ak dana kasnije na istom mestu i na isti način

Ona pak ističe, da je dečak u poslednje vreme mnogo vremena provodio "na telefonu". Da je bio izuzetno aktivan na društvenoj mreži TikTok, kaže, nije znala dok o tome nije počelo da se piše u medijima.

Kaže, imao je dva telefona, što su mu roditelji dozvolili jer im je tvrdio da mu je to "neophodno zbog bolje konekcije sa internetom".

Sestra nastradalog tinejdžera tvrdi da porodica nije znala za profile koje je dečak imao na društvenim mrežama, kao ni to da je pratio M. G. koja je 27. jula sebi oduzela život - upravo skokom sa mosta na Tari.

- Ja sam čula da su i njen i njegov profil i dalje aktivni. Što znači da neko upravlja njima - kaže ona.

"Nije je poznavao, ona je mnogo starija"

Prema sestrinim rečima V. K. nije poznavao M. G. čije je samoubistvo iskopirao.

Dečak je objavio video u kom je nacrtao M. G. i napisao da je "devojka koju voli sada u Raju", par sati kasnije ubio se na istom mestu na kom je i ona izvršila samoubistvo

- Nije je poznavao, nije mogao da je poznaje prosto zbog njegovih godina. On je bio dečak, a ona je imala više od dvadeset godina, takoreći devojka. Mislim da ju je pronašao na društvenim mrežama, ali ne znam da li su komunicirali - kaže sestra.

V. K. ima još dva brata i dve sestre, a on je bio najmlađi u porodici.

Prekrstio se i skočio

Podsetimo da je porodica dan ranije prijavila nestanak tinejdžera Centru za bezbjednost i uskoro su dobili dojavu da je dečak viđen kako ide ka Mostu na Tari. Patrola se ubrzo uputila na lice mesta i stigli su dok je dečak još bio na mostu.

- Smišljali su kako da mu priđu, a da ga ne uplaše. Čak su mislili da skinu majice kako dečak ne bi reagovao negativno na uniformu... Međutim na mostu se stvarala sve veća gužva prolaznika i turista i dečak je odjednom skočio. Svi su ostali u šoku - ispričao je izvor "Blica".

Kako kaže njegova sestra prema rečima očevidaca, pre samoubistva V. K. se samo prekrstio i skočio.

- Ljudi koji su prolazili u tom trenutku rekli su nam da je preskočio neku ogradu i da se popeo na most, samo se prekrstio i skočio - priča ona.

Samoubistva kao po filmskom scenariju

Samoubistvo je podiglo veliku buru u javnosti, posebno od trenutka kada je po društvenim mrežama počela da kruži fotografija Instagram profila TikTokerke M. G. i ovog dečaka na kojima je ostavljena identična poruka. Poruka koja se nalazi na oba profila glasi: "Safe Place" (Sigurno mesto) i ispod nje se nalazi identičan broj srca u duginim bojama i istom rasporedu. Da situacija bude još bizarnija i M. G. i V. T. su pratili isti broj ljudi, a i njih je pratio identičan broj ljudi - 538.

Dečak je najpre pisao da je "nije poznavao, ali da je baš teško to što se dogodilo", a potom je kao profilnu fotografiju na ovoj mreži postavio njenu sliku i počeo da ostavlja komentare u kojima je najavljivao tragediju: "Uskoro, isti most, ista patika, isto sve", napisao je dečak pre nekoliko dana ispod fotografije M. G.

Nakon toga, dečak je napravio klip sa fotografijama M. G. i crtežima koji simbolizuju nju i njega. Napisao je da je "devojka koju voli najviše na svetu u Raju" i da on "želi da ide u Raj". Na dan kada je objavio ovaj video izvršio je samoubistvo.

Najavljeno naredno samoubistvo za 13 dana?

Sestra V. K. kaže da je pomalo zabrinjava priča koja kruži mestom Boščinoviči, odakle su i rodom, a to je da je najavljeno još jedno samoubistvo.

- Čula sam od komčija, priča se po našem selu da sledi još jedno samoubistvo, navodno za 13 dana. Ne znam da li je to na društvenim mrežama neko postavio i ko stoji iza toga, ali ta priča sada kruži i to me zabrinjava - govori uplašeno njegova sestra.

SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 011/7777-000 je SOS telefon koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.

Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra "Srce" od 17 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im se obratiti mejlom na vanja@centarsrce.org.

Volonteri razgovaraju s ljudima koji su usamljeni, uznemireni, povređeni, tužni, očajni, nesigurni...

