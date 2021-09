HOROR U HRVATSKOJ! Dečak (11) poginuo na Krku: Pao sa gradskih zidina na OŠTRE STENE

Jedanaestogodišnji dečak podlegao je povredama u bolnici nakon pada juče oko 19 sati sa gradskih zidina u Krku na oštre stene u nepristupačnom delu obale.

Dečak, za kojeg iz Policije uprave primorsko-goranske kažu da je češki državljanin, teško je povređen u padu. Nakon što ga je izvukla sa stena, Hitna pomoć je reanimirala dečaka i prevezla ga u KBC Rijeka, preneo je Index.hr.

Nažalost, dečak je u noći oko 3 sata podlegao povredama, potvrdila je portparolka policije Svemirka Miočić.

Dečaku pomogao Krčanin s barkom

Po padu mališana na stene nastala je frka, rekli su očevici tragedije za "Novi list". Nije moglo da mu se priđe kopnenim putem, a u pomoć je svojom barkom uskočio jedan meštanin koji se tu slučajno zatekao

Pre nego što su vatrogasci uspeli da se probiju do dečaka, on ga je prebacio na svoju barku, a potom i do tek nekoliko desetaka metara od mesta nesreće udaljenog lokaliteta Šotobaterije, gde su teško povređenog mališana preuzeli bolničari Službe hitne medicinske pomoći, navodi Index.hr.

Pokušaji reanimacije trajali su sve do njegovog prevoženja u riječku bolnicu, ali je dečak nažalost preminuo jer su povrede očigledno bile prevelike.

Index.hr ukazuje da su zidine s kojih je dete palo jedna od najposećenijih i najpopularnijih destinacija na Krku, koju turisti obilaze tokom čitave godine. Iako nisu česte, nesreće poput ove povremeno se dešavaju, a hrvatski portal ukazuje da prostor parka od opasne provalije i stenovite obale deli srazmerno nizak kameni zidić.

