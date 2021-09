TRAŽILI SPAS OD BOLESTI, A UMRLI U NAJGORIM MUKAMA: Svedok horora u Tetovu otkrio jezive detalje: Čuli su se vrisci, plač, kuknjava (FOTO+VIDEO)

Severna Makedonija je u šoku, cela zemlja tuguje, a javnost traži odgovore i krivce - priča Ivica Adamoski, dan posle požara u tetovskoj bolnici koji je odneo 14 života.

Adamoski živi u Gostivaru, gradu udaljenom 25 kilometra od Tetova, i novinar je portala gostivarpress.mk.

- Prizori su bili jezivi. U požaru je povređeno još 12 pacijenata i pitanje je šta bi sa njima bilo da u vatru nisu jurnuli hrabri tetovski vatrogasci koji su iz zapaljene bolnice iznosili mrtve i izvlačili žive - kaže Adamoski.

Iako se radi o tragediji velikih razmera, mnogo toga je još što javnost očekuje, a vlasti ne saopštavaju.

- Jedino je gradonačelnica Tetova rekla da se radi o velikoj nesreći, dok su premijer Zoran Zaev i ministar zdravlja Venko Filipče odbili da daju izajve. U toku je istraga, na licu mesta su brojne ekipe, koje pokušavaju da utvrde kako je došlo do požara. Istražitelji saslušavaju medicinsko osoblje, povređene pacijente, pregledaju video kamere. Zna se, a to je ispričao i jedan od vatrogasaca koji su prvi stigli na lice mesta, da je požar izbio u unutrašnjem delu bolnice i da, kada je intervencija počela, spoljne strane nisu još gorele - prenosi.

Propusti nisu mogli izazvati požar?

Tetovska kovid bolnica nalazila se u krugu Opšte bolnice, smeštene u centru grada. Adamoski priča da je pre nekoliko meseci napravljena za kratko vreme posle čega je tehnički direktor ukazao na određene propuste. Ipak, on je posle požara kazao da ti propusti nisu mogli izazvati požar. U trenutku nesreće u njoj se nalazilo 26 pacijenata, najverovatnije iz Tetova i okoline.

- Požar je prijavljen u 21.05, a ugašen je u 21.45. U gašenju je učestvovalo 30 vatrogasaca sa sedam vozila. Sa okolnih zgrada čuli su se vrisci, plač, kuknjava, neki od stanara su izašli napolje i pokušavali da pomognu vatrogascima. Svo medicinsko osobolje je uspelo da se evakuiše iz zapaljenog objekta. Identitet stradalih i kakvog su bili zdravstvenog stanja za sada nije saopšten, a samo se može pretpostaviti da se radilo o težim pacijentima kojima bolest nije dozvolila da pobegnu - nastavlja Ivica Adamoski.

U Tetovu je od jutros trodnevna žalost, a tokom dana ona je proglašena na celoj teritoriji Severne Makedonije.

- Širom države danas vlada mukla tišina, jeza, šok, građani su revoltirani. Identitet žrtava još uvek nije saopšten mada su se pred tetovskom bolnicom, odmah pošto je vest o požaru prostrujala gradom, počeli sakupljati i članovi porodica pacijenata koji su se lečili u kovid bolnici. Počela je obdukcija i identifikacija tela stradalih - kaže Adamoski.

