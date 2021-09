MARKO KOVAČEVIĆ GRADONAČELNIK NIKŠIĆA: Da ponovim - u Srebrenici nije bilo genocida!

Gradonačelnik Nikšića prvi je Srbin u regionu protiv koga je podignut optužni predlog zbog izjave date Kurir televiziji o dešavanjima 1995.

Marko Kovačević, gradonačelnik Nikšića, prvi je Srbin u regionu protiv koga je podignut optužni predlog zbog izjave da u Srebrenici 1995. nije počinjen genocid, a na osnovu rezolucije koja je usvojena u crnogorskoj skupštini kojom se zabranjuje javno negiranje srebreničkog genocida.

U intervjuu za Kurir Kovačević navodi da je ovo pokazatelj da je rezolucija, u stvari, donesena da bi bila oružje protiv srpskog naroda i njihovih predstavnika.

- Kada je Crna Gora u pitanju, pokazuje se da je to oružje koje je dato u ruke DPS i Milu Ðukanoviću da nastave svoje antisrpsko delovanje kroz tužilaštvo, koje se još uvek nalazi pod njihovom kontrolom. Zato su neophodne promene u tužilaštvu, da dođu ljudi koji su otvoreno bili protiv kriminalne hobotnice, koja je podigla i protiv mene optužni predlog. Svi oni koji su u godinama za nama ćutali na kriminalne radnje u tužilaštvu, ne mogu biti garant promena.

Šta je zaprećena kazna ukoliko budete i osuđeni?

- Po članu 370, kazna je zatvorska od šest meseci do pet godina.

Šta su vas pitali u tužilaštvu kada ste davali iskaz?

- Izjašnjavao sam se o svom iskazu (rekao na TV Kurir da u Srebrenici nije bilo genocida), naveo sam da to nisam rekao na način na koji može izazvati mržnju prema bilo kojoj grupi ljudi, niti da je zbog mog iskaza počeo građanski rat u regionu. Jasno je da je tužilaštvo zarobljeno i da odlučuje politički.

Kakav razvoj situacije očekujete?

- Razvoj će biti u skladu sa političkom snagom države da se obračuna sa kriminalcima u tužilaštvu i sudstvu. Ukoliko u sudstvu budu isti kriminalci, onda će postupak početi i videćemo kako će se završiti. Ako dođe do nezavisnog sudije, onda očekujem da postupi kako treba i to odbije. Meni će biti zadovoljstvo da pokažem da nisam kriv i da Srbi imaju pravo na slobodu mišljenja.

Da li se kajete što ste bilo šta komentarisali u vezi sa tom temom ili ste spremni da ponovite isto?

- Naravno da se ne kajem i uvek sam spreman to da ponovim. To je moje mišljenje što se tiče tog zločina, on ne može biti okarakterisan kao genocid. U Bosni je bilo zločina sa svih strana. I svi smo svesni nejednakog odnosa prema srpskim žrtvama za koje niko nije odgovarao u ratovima 90-ih. Sama ta činjenica da za naše žrtve nema pravde, a da se nama nameće da moramo da prihvatimo neko mišljenje pod pretnjom kazne zatvora, pokazuje da postoji nejednak odnos i da su, u stvari, u pitanju politički instrumenti koji treba da se koriste kao sredstvo pritiska na srpski narod, na njegove političke predstavnike i državu Srbiju.

Autor: