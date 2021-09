GRAĐANI ZAGREBA U STRAHU! Snažan zemljotres zatresao širu okolinu hrvatske prestonice

Na zagrebačkom području osetio se zemljotres u nedelju oko 15.35 sati. Prema prvim podacima, epicentar potresa bio je blizu Velike Gorice, a magnituda potresa 2,7 stepeni Rihtera, navodi 24sata.

Kako navodi Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC), epicentar potresa bio je 15 kilometara jugozapadno od Velike Gorice.

Felt #earthquake (#potres) M2.7 strikes 21 km S of Zagreb - Centar (#Croatia) 6 min ago. Please report to: https://t.co/NxSXRgMmiv pic.twitter.com/bi3dZ48QYn