U okolini Tuzle zabeležen je zemljotres jačine 3,6 po Rihteru, objavio je Evropski seizmoloski centar.

Felt #earthquake (#zemljotres) M3.6 strikes 22 km W of #Tuzla (Bosnia & Herzegovina) 9 min ago. Please report to: https://t.co/qZ1SQKci7q pic.twitter.com/pN8RUoJvMx