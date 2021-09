Dodik: Zbog politike Evropske unije Balkan se "prazni"

Zbog politike Evropske unije Balkan se "prazni", izjavio je danas u Budimpšti srpski član Predsedništva Milorad Dodik u obraćanju na 4. Demografskom samitu.

"Dolazim iz zemlje gde nije sve određeno, gde smo nasledili mnoge probleme iz građanskog rata. Tokom građanskog rata u BiH broj rođene dece je bio mnogo veći nego u doba mira. To je potpuno apsurdno", naveo je Dodik.

Istakao je da je politika EU sebična prema Balkanu.

"Moram reći da sebična evropska politika "prazni" Balkan koji će se puniti migrantima koji dolaze iz zemalja sa različitim kulturama. Pitam vas da li će za nekoliko decenija Evropljani živeti u Evropi", naveo je Dodik.

Istakao je da BiH verovatno još dugo neće postati članica EU.

"Zabrinut sam zbog toga što ne znam u kakvoj će zajednici živeti moja deca i unuci, da li će morati da odu", rekao je Dodik.

On je upitao i zašto je problem to što, kako je kazao, "mi želi da imamo suverenu državu" i istakao da nema države bez porodice niti porodice bez države.

"Mi svakako nećemo biti primljeni u EU, pa ja sada ne moram da vam se ulagujem. Evropa mora da promeni svoj pristup. Kako je moguće da je politički nekorektno govoriti da je majka žena, a otac muškarac. Ja to ne mogu da naučim, logika mi ne prihvata. Oni žele da nametnu svoje vrednosti, a ja bežim od toga", naveo je Dodik.