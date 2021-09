UŽAS! Željko ubijen dok je šetao psa, sve službe na nogama, a evo oko čega je izbio sukob!

Željko P. (66), penzionisano vojno lice, pronađen je mrtav sa stravičnom povredom glave, na puteljku uz Aveniju Marina Držića na zagrebačkim Krugama u ponedeljak oko 9.40 sati. Oko njegovog beživotnog tela, koje je čuvao ne dajući nikome da se približi, neutešno je cvileo pas mešanac Edi.

O šokantnom pronalasku Hitnu i policiju digla je na noge jedna prolaznica, pa su na mesto događaja pristigle sve službe. Prostor na kraju Ulice Cvijete Zuzorić, kojim inače prolaze učenici iz obližnje škole, kao i građani koji tu prolaze kad idu na tramvajsko stajalište, postao je poprište policijskog uviđaja, a s obzirom na prikupljene podatke, istražitelji su krenuli u potragu za misterioznim muškarcem na biciklu s kojim se pokojni Željko P. tog jutra uhvatio u koštac.

- Ne možemo da dođemo sebi od šoka. Moju tetu su obavestili prvu, pa je ona nazvala mene. Ne znamo šta se tačno dogodilo. Kažu da se posvađao s nekim biciklistom, koji mu je onda naudio. Razlog te prepirke ne znamo. Želimo samo istinu. Ovako izgubiti život usred bela dana van je svake pameti. Bio je na svojoj ustaljenoj ruti i u obilasku kvarta s Edijem, tako da je taj deo dobro poznavao - rekao je, sa suzama u očima, za Jutarnji list nećak pokojnog muškarca, koji se odmah nakon dojave pojavio na mestu užasa.

Uz njega je sve vreme bio pas Edi, koji je tužno cvileo i vukao u smeru razvučenog policijskog šatora u kojem se, daleko od očiju javnosti, obavljao uviđaj i prikupljali dokazi. Nestvarna situacija, da neko izgubi život tokom prepirke s, kako se pretpostavlja, nepoznatom osobom u prolazu, suprugu Željka P. dovela je, uz neopisivu tugu, u stanje totalnog šoka, zbog čega je u jednom trenutku intervenisala i Hitna pomoć.

S obzirom na lokaciju na kojoj se suludi obračun dogodio, pred kriminalistima je velik izazov jer nadzornih kamera u vidokrugu nema.

Ivica Talan, jedan od komšija pokojnog Željka P, koji se u kobno vreme zatekao na parkingu sa sinom popravljajući auto, kaže za Jutarnji da je Hitna pomoć prilično dugo pokušavala da reanimira čoveka koji je nepomično ležao na tlu, ali nije mu bilo pomoći uprkos svim naporima.

- Obračun video nisam, ali smo ja i sin čuli glasnu svađu malo dalje uz zgradu. Šta je i ko govorio, nisam razaznao, ali nisam ni obraćao pažnju. Prvo smo mislili da je to buka koja dolazi iz obližnjeg centra, ali ubrzo je jedna gospođa povikala da je čovek na tlu. Svi smo otrčali do njega - ispričao je svedok Ivica Talan.

Druga komšinica je otkrila da je u daljini videla kako se biciklista udaljava u smeru severa, paralelno uz Držićevu, prema Vukovarskoj.

- Nisam odmah povezala da bi to možda bio taj čovek na biciklu koji se prethodno posvađao sa Željkom. Čula sam da su se njih dvojica navodno posvađala zbog divljačke vožnje na stazi, jer je biciklista umalo zahvatio povodac na kojem je Željko držao psa. Čulo se da muški glas govori: "Budaletino, kuda to juriš, što ne gledaš kuda ideš". Usledile su i psovke, ali mislim da je to bio drugi glas - rekla je stanovnica Kruga, na čije se reči nadovezala druga komšinica.

Ona je, pak, čula da je nepoznati napadač Željka udario nekim predmetom jer mu je na glavi prevelika povreda da bi se smatralo da je od udarca šakom.

Beživotno telo nesrećnog čoveka prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku na Šalati kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Svedok: Ležao je na boku i krvario iz glave

Ivica Talan, jedan od svedoka koji se zatekao u neposrednoj blizini mesta obračuna, ispričao je kako je oko 9 sati čuo svađu muških glasova i da od toga nije prošlo dugo do intervencije Hitne pomoći.

- Prva ga je uočila jedna žena. Muškarac je ležao na boku i krvario iz glave. Boja kože njegove glave me zaprepastila. Bila je maltene skroz crna. Hitna pomoć je vrlo brzo došla, ali mu, nažalost, nisu mogli pomoći ni intenzivnom reanimacijom. Po svemu ovome ispada da je prolaznik napao drugog prolaznika kojeg ne poznaje. Očigledno iz čista mira - rekao je Talan.