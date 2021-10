SIN MONSTRUM ZAPALIO MAJKU! Bacio je u kadu pa pozvao policiju da izgleda kao da je želeo da je spase

Kako kažu policijski službenici koji su je zatekli, imala je odeću na sebi ali prizor zapaljenog tela uopšte nije bio prijatan.

Iako se "na prvu" činilo kako u smrti žene koja je u nedelju ujutro pronađena u stanu na području Splita nema elemenata krivičnog dela, nakon kriminalističke obrade splitske policije i Županijskog državnog tužilaštva, u ponedeljak došlo je do iznenadnog "filmskog" obrta.

- Primili smo informaciju kako je u stanu na području Splita pronađeno telo ženske osobe. Policijski službenici su izašli na mesto događaja. Obaviješteno je Županijsko državno tužilaštvo u Splitu i zamenica županijskog državnog izašla je na mesto događaja. Telo će biti prevezeno na odeljenje patologije radi obavljanja obdukcije. Obaviće se uvid u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti događaja - saopštila je kratko u nedjelju splitska policija.

I zaista, kako neslužbeno saznaje Slobodna Dalmacija, splitska policija je u ponedjeljak poslepodne saslušala osumnjičenog 39-godišnjeg B. S., starijeg od dvojice sinova nesretne 60-godišnje D.V. čije je beživotno telo pronađeno u stanu u ulici Mažuranićevo šetalište. Mlađi sin isključen je iz priče jer se nalazi u zatvoru i to zbog porodičnog nasilja.

Slobodna Dalmacija saznaje da će 39-godišnjak biti priveden uz kaznenu prijavu za teško ubistvo na posebno okrutan način iako je, po prvim informacijama, baš član porodice bio taj koji ju je navodno pronašao i pozvao dežurne službe da je spase. Nesretna žena je, naime, doslovno zapaljena!

- U događaju o kojem smo juče izvestili, a gde je pronađeno mrtvo telo ženske osobe, utvrđeni su elementi krivičnog dela. Danas je uhvaćena jedna osoba te je nad njom u toku kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog dela Teško ubistvo - saopštili su danas iz splitske policije.

Telo nesretne žene pronađeno je u WC-u, a prvi preliminarni podaci ukazivali su na to da je uzrok smrti utapanje. No, čudno je u svemu bilo to što je telo nesretne 60-godišnjakinje pronađeno kako leži u kadi, a prednji deo tijela joj je bilo u velikoj meri prekriven opekotinama odnosno praktično karboniziran.

Kako kažu policijski službenici koji su je zatekli, imala je odeću na sebi ali prizor zapaljenog tela uopšte nije bio prijatan.

Predstojeća istraga tek treba utvrdi kako je došlo do smrti odnosno da li je sin majku slučajno zapalio pa je pokušao ugasiti bacivši je u kadu punu vode ili se ubistvo odigralo na neki drugačiji način u kojem je postojala određena namera, a sve je ostalo napravljeno da se prikrije zločin.

U svakom slučaju ovo je jedan od onih predmeta koji čak i najiskusnijim istražiteljima s dugogodišnjim iskustvom izaziva "grop u želucu", ali i profesionalnu znatiželju da ga što pre rasvetle.

Tokom obrade splitski policijski istražitelji su zbog nekih spornih detalja posumnjali u priču 39-godišnjeg sina te su ga "pritisli" da kaže istinu. On, po neslužbenim saznanjima, ima određenih psihičkih tegoba, no nije poznato da li se zbog toga već lečio.

Odgovore na pitanja šta se u stanu u ulici Mažuranićevo šetalište zaista odigralo te kobne nedjelje, koliko je dugo žena ležala u kadi, kako i kad je zapaljena i na mnoga druga koja se postavljaju trebala bi dati detaljna istraga.

Podsetimo da je prema Krivičnom zakonu za teško ubistvo na okrutan način propisana kazna zatvora od najmanje deset godina ili kazna dugotrajnog zatvora odnosno maksimalno do 40 godina zatvora.