OVO SU DETALJI STRAVIČNOG UBISTVA U BIJELJINI: Desetak puta IZBO poznanika NOŽEM, pa seo da popije PIĆE!?

Ubistvo se desilo u noći između utorka i srede ispred prodavnice u selu Međaši kod Bijeljine.

Dejan Ljubojević (23) nakon što je brutalno ubio poznanika Aleksandra Vukovića (26) zvanog Cigo, otišao je na benzinsku pumpu, gde je naručio piće i ostao sve do trenutka hapšenja, saznaje Srpskainfo.

Ubistvo se desilo u noći između utorka i srede ispred prodavnice u selu Međaši kod Bijeljine, piše Srpskainfo.

Izvor blizak istrazi pojasnio da se još uvek ne zna tačan motiv ubistva, kao ni to zbog čega su se njih dvojica tako kasno našli.

– Njih dvojica su se u noći između utorka i srede našli ispred prodavnice i spomenika u Međašima, ali nikome nije poznato razlog njihovog nalaska, kao ni šta je dovelo do sukoba – ističe naš sagovornik.

On dodaje da je najverovatnije u jednom trenutku došlo do svađe i sukoba između njih dvojice i Ljubojević je desetak puta nožem ubo Vukovića po celom telu. Sve se to dešavalo oko 2.30.

– Ubodi su uglavnom bili po stomaku i grudnom košu. Nakon ubistva on je seo u svoj automobil i pobegao, te ostavio Vukovića da krvari. Cigo je telefonom, pozvao policiju i rekao šta se desilo i da je u veoma lošem stanju – kaže izvor Srpskainfo.

– Kada su došli na lice mesta Vuković je još bio živ i tu mu je odmah pružena lekarska pomoć, a zatim je prevezen u bolnicu u Bijeljinu. On je bio svestan i lekarima je rekao da ga je nožem izbo Ljubojević. Međutim, sat vremena kasnije je preminuo od veoma teških povreda – ističe pomenuti izvor.

Policija je odmah pokrenula veliku potragu za osumnjičenim i nakon četiri časa on je pronađen.

– Ubica je u 6.25 časova nađen na benzinskoj pumpi, gde je mirno sedeo i pio piće. Prema prvim informacijama bio je pod uticajem alkohola. On je odmah uhapšen i priveden u službene prostorije – ističe izvor iz istrage.

Pokušao zapaliti drogu

Izvor Srpskainfo pojasnio da osumnjičeni Dejan Ljubojević nije poznat policiji po teškim krivičnim delima.

– Možda je nekad uhapšen za neki prekršaj, ali za teža krivična dela nije privođen. Međutim, ubijeni Vuković je već godinama poznat policiji – kaže naš sagovornik.

Dodaje da je on hapšen zbog nasilnčkog ponašanja, krađa i drugih dela.

– Pre dve godine Vuković je uhapšen nakon što je policija u njegovoj kući pronašla oko pet kilograma skanka. Kada je video policiju on je pokušao drogu ubaciti u šporet i zapaliti je, ali su ga inspektori sprečili – kaže pomenuti izvor.

