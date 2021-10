OSVANULI UZNEMIRUJUĆI SNIMCI PROTERIVANJA MIGRANATA U BIH! Maskirani muškarci u Hrvatskoj tajno snimljeni kako krvnički prebijaju ljude! (VIDEO)

Uznemirujući snimci na kojima se vide da muškarci maskirani, sa fantomkama na glavi, udaraju migrante koji jauču i teraju ih ka teritoriji BiH navodno sa teritorije Hrvatske, objvljeni su večeras kao rezultat dužeg međunarodnog novinarskog istraživanja, prenosi Index.hr.

Uznemirujući snimci na kojima se vide da muškarci maskirani, sa fantomkama na glavi, udaraju migrante koji jauču i teraju ih ka teritoriji BiH navodno sa teritorije Hrvatske, objvljeni su večeras kao rezultat dužeg međunarodnog novinarskog istraživanja, prenosi Index.hr.

Video zapisi prikazuju nasilno usmeravanje migranata preko rukavca reke Korane na teritoriju Bosne i Hercegovine, a objavljeni su u emisiji Potera, prenosi portal.

Iste snimke objavila je i holandska istraživačka novinarska mreža Lajthaus riport (Lighthouse Reports) kao i neki od poznatih evropskih medija koji su učestvovali i u istraživanju.

Na snimci se može čuti i kako jedan od maskiranih muškaraca nakon udarca migranta pndrekom viče na njega "Go to Bosnia" (Idi u Bosnu).

Ovo je snimljeno u junu u okviru osmomesečnog novinarskog istraživanja u kojem je RTL-ova ekipa učestvovala zajedno sa kolegama Lajthaus riportsa iz Holandije, Švajcarske (SRF Rundschau), Nemačke( ARD Studio), Francuske (Liberationa), holandskog Pointera, Novosti i Špigla. Istraživački novinari Klas van Dijken i Lamia Šabić kamerom su zabeležili ovaj događaj nedaleko od mesta Šturlić na bosanskohercegovačkoj strani.

"Kad smo ušli na područje tzv. zelene granice, kod reke Korane, nedaleko od mesta Šturlić u BiH, morali smo da puzimo kroz žbunje i onda smo čuli automobil kako se vozi s druge strane, po makadamu, s hrvatske strane granice. Vozilo se zaustavilo, otvorili su kombi, pretpostavljam, jer nismo mogli da ga vidimo, ali smo mogli čuti udarce i krike ljudi, bilo je očigledno da je u toku premlaćivanje. Zatim, oko 20 metara od nas, kroz grmlje smo ugledali četiri osobe s maskama kako udarajući teraju ljude u reku dubine do grudi. Silom u Koranu i nazad u Bosnu", ispričao je van Dijken.

EU governments deny the existence of a violent campaign by masked men to turn away asylum seekers at EU borders. A months-long investigation by @LHReports & leading media unmasks these groups, reveals who commands & finances them pic.twitter.com/nGNFs5Epsi — Lighthouse Reports (@LHreports) 06. октобар 2021.

Nasilne deportacije, tzv. pušbekovi, proterivanja s hrvatskog tla uz primenu sile pri kojima policija oduzima telefone, lične stvari i dokumente redom su svedočanstva izbeglica o kojima su do sada izveštavali ne samo brojni domaći i strani mediji već i gotovo sve domaće i međunarodne nevladine organizacije. Osobe na ovom snimku nemaju nikakvih oznaka na svojim uniformama. Ipak, reč je o opremi kakvu ima hrvatska interventna policija, navodi Index.

"Pažljivo smo pregledali snimak i utvrdili da muškarci nose specifične jakne, prošivene s dugim rukavima. Analizirajući ih, zaključili smo kako je neobično da nose takve, prošivene jakne, a bio je topao, letnji dan. Zatim smo uporedili fotografiju službene podjakne hrvatske interventne policije s jaknom koja se može videti na snimcima i jasno je da se radi o potpuno istoj vrsti jakne. Ima isti zatvarač, zatvarače sa strane i isti uzorak, način na koji je jakna prošivena", objašnjava van Dijken.

Osim poređenja jakne koja se jasno može videti na barem dve osobe na snimku, analitičari istraživačke mreže utvrdili su, a izvori potvrdili i da je proizvođač pištolja - koji jedna od maskiranih osoba ima za pojasom - hrvatska firma HS produkt koja snabdeva policijske snage, a uz futrolu za lisice vidljiva je i specifična palica.

"Još jedan element u videu koji smo analizirali je tonfa-palica koju su koristila trojica od muškaraca koje smo snimili, a kojom su tukli tražitelje azila. Tonfa se izdaje - zadužuju je - jedino u Interventnoj policiji u Hrvatskoj", kazao je van Dijken.

Kao dodatnu proveru o čemu se radi istraživački novinarski tim je pokazao snimak bivšem pripadniku hrvatske policije, sada stručnjaku za nacionalnu bezbednost.

"S obzirom da nema oznake, ali vidimo da ima neku svojevrsnu uniformu i da ima službeno naoružanje, palicu tonfu, što u Hrvatskoj zapravo duže policijski službenici koji rade u Interventnim jedinicama policije. Po opremi bi to mogao biti pripadnik Interventne policije s obzirom na tonfu i na prepoznatljive delove uniforme, tako da bi se to s te strane moglo u tom smeru možda locirati. Granična policija, koliko znam nije zadužena sa tonfama", kazao je Željko Cvrtila, bivši savetnik za bezbednost u MUP-u.

Revealed: The EU-funded operations violently forcing asylum seekers across borders - Investigation finds migrants beaten in Croatia, Greece and Romania carried out by masked men funded by ‘complicit’ EU Commission https://t.co/UdH7eRQlFD pic.twitter.com/HXKmatEDqd — George Roussos (@baphometx) 06. октобар 2021.

Na pitanje je li moguće da se radi o civilnoj grupi ljudi koja je nabavila opremu koju koristi Interventna policija, Cvrtila je odgovorio da to jednostavno nije verovatno iz dva razloga.

"Jedan je da ne vidim motiv da bi neko ušao u to područje i proterivao te ljude i bavio se uopšte migrantima, a drugi je da je to pod visokim stepenom nadzora policije, znači u tehničkom i u fizičkom smislu i teško je verovati da bi neka druga grupa postojala pored policije na tom području", kazao je Cvrtila.

U prilog tome da se radi o pripadnicima policije govori i nekoliko izvora koje je tokom svog istraživanja kontaktirala novinarska mreža.

"Neki od nas već godinama prate Instagram i Fejsbuk profile policajaca koji su javni, stoga smo mogli biti sigurni da rade u policiji. Pisali smo svima koje smo mogli jasno da identifikujemo kroz javno dostupne izvore. Poslali smo im poruku. Tako je moj tim, ovde u Švicarskoj uspeo da razgovara s ljudima koji još rade u hrvatskoj policiji ili su je nedavno napustili", ispričala je Nikol Vegel iz SRF Rundshau.



Naći izvore u hrvatskoj policiji na početku je bilo vrlo teško, kaže novinarka. Novinari su naišli na „zid ćutanja“, kako ga je nazvala. Ali nakon nekog vremena uspeli su da ostvare kontakt. Jedan od njih o poslu na granici je napisao:

"Zvanično nema naredbe u smislu da ju je MUP službeno objavio. Međutim, interno, postoji naredba da migranti koji se zateknu na području Hrvatske moraju biti vraćeni preko „zelene granice“. Stoga policajci nisu ništa krivi. Tako im je naređeno. Obaveza im je da izvršavaju naređenja. Rade sve što policija radi u takvim slučajevima i po naredbi svojih nadređenih. Sve dolazi iz MUP-a. A možeš i sama da vidiš prema brojnim greškama koje se ne procesuiraju, čini se da se radi o zataškavanju", napisao je anonimni izvor iz MUP-a.

Novinarske ekipe čule istu priču migranata

Uveličani snimak pokazuje kako na hrvatskoj strani granice iz jednog kombija izlazi šest osoba od kojih barem jedna navlači takozvanu fantomku, dok iz drugog s policijskim oznakama izlazi 15 migranata koje osobe u tamnim uniformama zatim ispraćaju u šumu prema bosanskohercegovačkoj granici. Ovo su njihove izjave nakon što su vraćeni.

BREAKING: Footage and evidence of violent #pushbacks of #migrants by law enforcement officials of #Croatia 🇭🇷 who beat up and rob migrants at EU’s external borders. High time for the #EU to take action! #dkpol #srf @YlvaJohanssonhttps://t.co/8R7So8j187 — Therese Rytter (@ThereseRytter) 06. октобар 2021.

"Hodali smo 3-4 dana, policija nas je ulovila. Kako su vas tukli, s čim? Palicama. Dovezli su nas kombijem, uzeli nam telefone, baterije, stvari, i onda su nas strpali u kombi i deportovali iz Hrvatske. Jeste li tražili azil? Neki od nas jesu. Pitali su ima li maloletnika. Rekli smo da smo maloletnici, ali ga je svejedno tukao."

Ljudi koje vidimo na snimku s početka priloga koji su silom oterani u BiH tom prilikom su novinarskom timu izjavili drugačije. Radilo se o grupi Pakistanaca i Avganistanaca. Povrede ove grupe ljudi isti dan pregledao je tim Lekara bez granica.

"Tretirali su deset ljudi tog dana i još sedmoro u sledećih nekoliko dana, sve iz iste grupe. Prema nalazima našeg doktora radilo se o teškim modricama na različitim delovima tela. Većina povreda bila je na gornjoj, zadnjoj strani tela, u predelu ramena, ruku, laktova i bedara. Prema pregledima našeg lekara i pričama svedoka radilo se o povredama nastalim od udaraca s leđa dok su žrtve klečale. Lekari su takođe ustanovili da neki pacijenti imaju duboke rane na stopalima, duboke posekotine što ukazuje da su pacijenti morali da hodaju bosi po grubom terenu. Naši doktori su takođe lečili i šestro dece iz te grupe, koja su imala iste povrede kao i odrasli", kazao je Danijel Song iz Lekara bez granica, ujedno i njihov koordinator za severni Balkan.

Autor: