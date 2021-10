UZEO SEKIRU, DEMOLIRAO AUTOMOBIL, PA SE UHVATIO ZA GLAVU: Kad je čuo ko je vlasnik - nije mu bilo dobro!

Muškarac po imenu Elvis (44) je bio ubeđen da uništava automobile svog šega, ali ubrzo je shvatio da ništa nije ispalo onako kako je planirao.

Naime, ispostavilo se da je ovaj muškarac svoj bes iskalio na automobilu koji je u vlasništvu rent-a-car kuće, čiji vlasnik nema veze sa čitavom pričom.

Elvisa su potom optužili i sada za njega traže 10 meseci uslovne kazne.

– Nikad u životu nisam video tog muškarca. Imam rent-a-car kuću i taj auto je bio u ‘renti’ – ispričao je M.G. o incidentu iz jula ove godine u Zagrebu, kad je besan muškarac sekirom demolirao Audi.

Priznao policiji

Elvis (44) optužen je za kazneno delo protiv imovine i za njega traže 10 mjeseci uslovne kazne.

Policiji je odmah priznao krivicu, te rekao kako je to učinio jer mu vlasnik firme u kojoj je zaposlen duguje više plata. Naime, Elvis je mislio da uništava njegov automobil, ali ispalo je da se iskalio na automobilu koji je u vlasništvu rent-a-car kuće čiji vlasnik nema veze s ovime, te je, praktično, uništio pogrešan “Audi”:

– Okrivljeni je priznao kazneno delo, pa je detaljno objasnio kakve nerasčišćene račune ima sa izvesnim A.B. Kako je ispričao, bio je uveren da se radi o njegovom automobilu.

Sekirom demolirao skupoceno vozilo

– On se došetao do automobila, nosio je sekiru preko ramena. Odednom je samo krenuo da lupa automobil sekirom, razbio je sva stakla i dobro oštetio karoseriju… Hteo je da potpuno smrska automobil! Kad je završio sa razbijanjem, seo je na travu kraj automobila, pozvao policiju i uredno čekao. Policija je stigla po njega i odvezla ga, a on se uopšte nije opirao. Kad je vlasnik automobila došao bio je neprijatno iznenađen celom situacijom, gledao je svoj automobil i nije prestajao sa čuđenjem – ispričao je svedok incidenta.