UMALO MU KLEKA DOŠLA GLAVE: Zoran kad je ovo ugledao, bežao je koliko ga noge nose!

Samo zahvaljujući reakciji, i kako je rekao, "brzim nogama", Zoran Lutovac je uspeo da se odbrani od medveda koji ga je napao dok je brao kleku.

Lutovac iz sela Dapsiće kod Berana u Crnoj Gori, uspeo je da pobegne kada ga je, dok je brao kleku u šumi, napao medved. Kako je rekao za portal „Berane online“, sve se brzo odigralo i na sreću, prošao je samo sa lakšim povredama.

“Dok sam brao kleku u šumi iznad sela, napao me medved i oborio. Uspeo sam nekako pomoću drveta da se odbranim“, ispričao je Lutovac, dodajući da je nakon toga počeo da beži „koliko ga noge nose“ i stigao povrijeđen do kuće rođaka odakle je peške otišao do svoj kuće.

Zbog povreda išao je i u bolnicu ali nije zadržan iz razloga što su u pitanju bile samo lakše povrede.