STANOVNIKE BANIJE ČEKA JOŠ JEDNA TEŠKA ZIMA: I dalje žive u kontejnerima, a ostali su i bez hrane! (VIDEO)

Odlukom glinskog štaba civilne zaštite, topli obrok više neće dobijati ljudi u Banji koji žive u kontejnerima i imaju mogućnost da spremaju hranu u improvizovanim kuhinjama. Ovi uglavnom stariji ljudi ostali su bez krova nad glavom, ali i bez hrane koja im je donedavno stizala na vrata.

„Ta odluka da ne dostavljam hranu ljudima koji žive u kontejneru za mene nije normalna“, kaže zamenica gradonačelnika Gline Branka Bakšić Mitić. U Glini, kaže, ima 800 kuća sa crvenim nalepnicama.

Odlučili smo da proverimo kako žive ljudi koji su pred još jednu zimu osuđeni na život u nekoliko kvadrata kontejnera i zavise od donacija ostatka stanovništva.

"Rekli su mi da to sastavim kako je. Tako moram, sad kad nemam kuću", kaže žena koja živi u kanti za smeće. "Nije mi teško, sama sam i slobodna sam. To mi je najvažnije. Tu je moj grob i to je sve", rekla je ona.

Reč je o starijoj ženi koja živi u kontejneru, a zbog kiše nedelju dana nije mogla da izađe iz kontejnera i ode do šupe u kojoj ima šporet, kaže Bakšić Mitić.

Meštanin sela u blizini Gline čija je kuća srušena u zemljotresu kaže da su mu ljudi iz Istre nekoliko puta nakon zemljotresa dostavljali hranu. Posle toga se više niko nije pojavljivao.

"Bila bi mi najveća želja da sredimo kuću. Vreme prolazi, nadamo se boljem. Kako će dalje biti, videćemo", kaže on.

Na Baniji su u kontejnerima uglavnom ostali stariji ljudi koji ne mogu i ne žele da idu u druge krajeve zemlje, kaže Branka Bakšić Mitić.

Čovek koji živi u kući sa crvenom nalepnicom kaže da nema neku posebnu želju. „Samo da živimo normalno, to je to“, rekao je.

U Banji ima sela za koja niko nikada nije čuo, a 80 kilometara od Zagreba ljudi nemaju vodovod, kanalizaciju i javnu rasvetu, kaže zamenik gradonačelnika Gline.

„Kako će ovde početi rekonstrukcija kada nije počela ni u Zagrebu? kaže Branka Bakšić Mitić.