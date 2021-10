UĐETE U PRODAVNICU U HRVATSKOJ, IZLAZITE U BiH: U Metkoviću preko granice može da se prelazi bez ikakve kontrole!

Odmah do graničnog prelaza u Metkoviću, gde naoružani policajci kontrolišu ulazak i izlazak iz zemlje članice EU, granica između Hrvatske i Bosne i Hercegovine prelazi se bez ikakve kontrole.

I to ne kroz šiblje, šume i neprohodne puteve, već jednostavno prelaskom metkovske ulice Marka Marulića. I već ste u Bosni i Hercegovini, pred povećim objektom, u čijem se prizemlju nalazi zapušteni poslovni prostor. Ako vam je ovo parče Bosne i Hercegovine premalo, potražite zadnja, automatska, klizna vrata objekta na kojima nema nikakvih oznaka, piše Index.

Uđete, prođete malim hodnikom i za tren ste ispred mašina za pranje veša sa označenim cenama u konvertibilnim markama. Nalazite se u prodajnom centru Dalmata JuraShop. Nakon što pogledate odeljenje bele tehnike, policu sa CD-ovima, kasu supermarketa i zavirite kroz staklo kafića, za manje od minut možete izaći na druga vrata - ona koja se nalaze iza hrvatskog graničnog prelaza, a u Bosni i Hercegovini.

Sve se odvija oko graničnog prelaza sa naoružanim policajcima

Povratak u Evropsku uniju je isto tako lak. Uđete kroz ista vrata na parkingu u BiH, izađete na druga, neobeležena, zakoračite u Marulićevu ulicu i eto vas u Hrvatskoj. Niko vas nije pitao gde ste bili, da li su vam putne isprave istekle, šta ste kupili... Izašli ste iz EU i vratili se lakše i brže nego što biste stigli na ostrvo Vis.

Sve je to, kako piše Index, u prvom susedstvu pravog, međudržavnog graničnog prelaza sa rampama, kamerama, ozbiljnim policajcima i još ozbiljnijim carinicima.

Na ovom mestu granica se prelazi bez administrativnog maltretiranja, pokazivanja dokumenata i zaustavljanja, a ova praksa nije od juče. To traje godinama.

Postavljene su kamere duž Ulice Marka Marulića, ove glavne saobraćajnice koja vodi do ulaza u Dalmata JuraShop. Ipak, niko nije primetio česte ulaske u neobičnu kuću sa izlazom u Bosni i Hercegovini.

Vlasnik JuraShopa kaže da nema nikakve veze s tim, jer se njegova radnja u potpunosti nalazi u BiH

Ovo, pak, nije kraj neobičnim detaljima ove priče. Vlasnik Dalmata JuraShopa, čovek koji se predstavio kao Vedro, ponudio je obrazloženje da on, zapravo, nije u prekršaju, jer se kuća sa obe strane nalazi u Bosni i Hercegovini. Drugim rečima, desna strana Ulice Marka Marulića u Metkoviću jeste u BiH, leva u Hrvatskoj. Čim ste prišli kući u Metkoviću, ušli ste u BiH. Obližnji zvanični granični prelaz rezervisan je samo za vozila.

"Naš izlaz je u BiH, i ulazi i izlazi su u BiH. Imaju sve kontrole, granicu, sve je tu", objašnjava gazda Vedro.

"Ne možete, opet izlazite u BiH, razumete. U BiH ste, svakako", nije odustajao on na komentar da se kroz prodavnicu može proći bez pokazivanja dokumenata.

"Ako vas policija zaustavi, to je prekršaj"

"Nije to baš tako, cela ova ulica je jedan granični sporazum, gde ljudi sa potvrdom na kojoj prelaz mogu normalno da prelaze, razumete li me? Ko ima tu potvrdu i policija to kontroliše", rekao je Vedro.

Ipak, po svemu sudeći, iz države u državu prelazi se bez kontrole.

"U redu, ako kažete da možete, onda možete. Ako vas policija zaustavi u kontroli, to je prekršaj. Ulaz je u BiH, izlaz je u BiH, ako vas policija zaustavi na tom području, u prekršaju ste. Imate i obaveštenje - blizu državne granice. Ako nemate taj papir sa prelazom, u toj ulici ljudi mogu da pređu tu i tamo."

Dok na jednom delu granice sa BiH policajci tuku ilegalne migrante i ne dozvoljavaju nikome da uđe u "Evropsku uniju" bez odgovarajućih dokumenata i jasnih namera, na drugom, kod Metkovića, u BiH i nazad, možete kad vam se prohte.

Policija kaže da zna za to i da je sve po zakonu

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska kazala je da policija zna za to, ali i da ima viđenje situaciju na terenu koji nije baš u skladu sa realnošću.

"Policiji je poznato da pored graničnog prijelaza Gabela Polje postoji prodavnica, koja je na teritoriji BiH i do koje je moguće doći iz RH preko prelaznog mesta, ali isključivo uz posedovanje pogranične propusnice", odgovorili su iz pomenute PU. Kažu da se građanima koji na bilo koji način zloupotrebae pograničnu propusnicu ona oduzima, a osobe koje nezakonito pređu preko prelaznog mesta bez pogranične propusnice "prekršajno se sankcionišu zbog nezakonitog prelaska državne granice".

Policija nabrojala kako sve sme da štiti granicu

Policija je saopštila i da ima ovlašćenja za postavljanje i upotrebu tehničkih sredstava i službenih pasa za kontrolu državne granice, kao i ovlašćenja za postavljanje prepreka protiv ilegalnog prelaska državne granice, ali dodaju da prate situaciju na ovom delu granice sa nadzornim kamerama.

"Tako da mogu da koriste sve te mehanizme za kontrolu, ali - bar koliko smo primetili za oko pola sata ili 45 minuta lutanja pograničnom zonom - uopšte ih ne koriste", piše Index. Policija u Metkoviću je od početka godine prijavila 85 osoba sudiji za prekršaje zbog prelaska granice bez dozvole, a prošle godine je zbog zloupotreba oduzela 15 malograničnih dozvola.