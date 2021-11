APOKALIPTIČNE SCENE KOD KOMŠIJA: Vanredna situacija u Sarajevu zbog poplava - kuće pod vodom, automobili plivaju po ulicama (FOTO+VIDEO)

Opštine Istočna Ilidža, Pale i Trnovo proglasile su vanrednu situaciju zbog nezapamćenih poplava koje su usled obilnih padavina zadesile ove lokalne zajednice.

Obilne padavine, koje od petka ne prestaju na području Sarajevsko-romanijske regije, prouzrokovale su izlivanje vodotokova u Istočnoj Ilidži i Trnovu, gde je poplavljen veliki broj domaćinstava i preduzeća.

Miloš Kutlača, stanovnik naselja Kasindo u Istočnoj Ilidži, ističe da su stanovnici celu noć proveli napolju, pokušavajući da odbrane kuće, ali da trenutno nema šanse da se vodena stihija obuzda, jer kiša neprestano pada.

Najalarmantnije je u naselju Vojkovići, gde voda preti da u potpunosti poplavi most "Ratko Močević", i dodatno ugrozi veliki broj domaćinstava.

Jummah Mubarak folks , and God almighty saves bosna and especially sarajevo in this holy day from the vengeance of the nature . pic.twitter.com/djCk4yGNpa