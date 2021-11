ŠOK! Dete išetalo iz vrtića, majka ga zatekla u kolima ispred njihove kuće - Samo prešlo 4 semafora

Priča je utoliko šokantnija što je reč o detetu sa teškoćama u razvoju.

Roditelji dečaka s teškoćama u razvoju iz Osijeka ostali su zaprepašćeni kada su shvatili da je njihov sin samoinicijativno otišao iz vrtića i došetao do svoje kuće, pišu mediji.

- Tog dana dogovorila sam se sa suprugom da će on da ode po sina u vrtić. Ali, kad sam došla kući s posla, zatekla sam sina u automobilu, koji sam ostavila otključan, i najpre sam pomislila da ga je suprug zaista i doveo kući. Međutim, rekao je da nije! Bila sam u totalnom šoku, najpre zbog činjenice da je od ulice Izidora Kršnjavog došao sam kući u Ružinu, gde živimo tek oko četiri nedelje, ispričala je za Glas Slavonije majka dečaka.

Dete nije moglo samo da joj objasni kako je došlo do kuće jer zna da izgovori tek nekoliko reči, a kada je pozvala vrtić, vaspitačica je grubo prekinula.

- Rekla mi je da imam TUR dete (teškoće u razvoju, prim.aut), i to me je razljutilo jer nijedno dete ne bi smelo bez nadzora da izađe iz vrtića, a kamoli moje. Od vrtića do kuće on je prešao minimalno tri-četiri semafora i nekoliko pešačkih prelaza, pa je prava sreća što je uopšte u tome uspeo a da nije nastradao ili zalutao - ispričala je majka, pa se zbog celog incidenta obratila Upravi Dečjeg vrtića Osijek i Gradu.

Iako su joj i direktorka i načelnik Upravnog odeljenja za društvene delatnosti odgovorili na žalbe, majka govori da se od incidenta nije ništa promenilo.

- Moram da kažem da je moj sin drugi dan ponovo otišao u taj isti vrtić, u koji ide još dvoje moje dece. Kad sam u vrtić dovela ćerku, naišla sam na zatvorena, ali ne i zaključana vrata! Dakle, očito je da ih samostalan odlazak mog sina iz vrtića nije ničemu naučio - napomenula je majka.

