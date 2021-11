DAN PREDAHA, PA PONOVO PLJUSKOVI! Objavljena VREMENSKA PROGNOZA za narednu nedelju

Padavine koje već dva dana gotovo bez prekida padaju u pojedinim delovima Srbije konačno staju, ali samo na kratko, jer nas već od početka sledeće nedelje čeka novo naoblačenje.

Ipak, od sredine nedelje može se očekivati stabilizacija vremena, najavljuje meteorolog Đorđe Đurić.

- Tokom nedelje i ponedeljka sa severa Atlantika preko centralne Evrope premeštaće se veoma snažan ciklon, a u sklopu njega i hladni front. Srbija će se tokom ponedeljka i utorka nalaziti pod uticajem ciklona iz centralne Evrope, koji će nastaviti put ka istoku Evrope, a hladni front prostiraće se do našeg područja, pa se u ponedeljak i utorak očekuje novi talas obilnih padavina - najavio je Đurić.

Dobra vest je da nam nedelja donosi kratkotrajni predah od padavina. Nakon tmurnog, prohladnog i maglovitog jutra, tokom dana suvo sa sunčanim intervalima, uz slab do umeren jugoistočni vetar, a samo će u donjem Podunavlju biti jak. Minimalna temperatura biće od 5 do 9°C, u Beogradu 6°C, a maksimalna dnevna od 14°C na severozapadu do 20°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 15°C.

U ponedeljak i utorak očekuje se novi talas obilnih padavina.

- U ponedeljak se najobilnije padavine očekuju na severu i zapadu Srbije, i to na području Podrinja, Kolubarskog okruga, Šumadije, Beograda, Mačve, Srema, Banata i juga Bačke, tj. na području koje je već zahvaćeno najobilnijim padavinama. U ovim predelima palo bi dodatnih 20 do 40 mm kiše po kvadratnom metru, lokalno i preko 60 mm, tako da bi ukupna količina padavina od četvrtka do utorka bila preko 150 mm po kvadratnom metru, što je kiša koja padne u proseku tokom tri meseca - najavljuje Đurić.

Maksimalna temperatura u ponedeljak od 10°C na severozapadu Srbije, do 22°C na jugoistoku Srbije. Temperatura u Beogradu u ponedeljak tokom dana od 10 do 12°C. U ponedeljak na jugu i jugoistoku Srbije tokom većeg dela dana suvo, ali ne zadugo.

Već u utorak kiša se premešta ka jugoistoku, tako da se padavine očekuju i u tim oblastima.

Ponedeljak i utorak doneće ponovo i Bosni i Hercegovini, Dalmaciji i Crnoj Gori ekstremno obilne padavine, što će Bosni i Hercegovini doneti nove probleme kada su poplave i bujice u pitanju.

U utorak posle podne padavine na severu Srbije prestaju i očekuje se razvedravanje. Od srede u svim predelima će doći do stabilizacije vremena, samo se na jugu ujutru i prepodne očekuje kiša. Dakle, od srede u Srbiji jutra će biti tmurna, maglovita, ali suva, uz maksimalne temperature od 8 do 14°C, što su i prosečne temperature za ovo doba godine.

Palo kiše koliko padne za ceo mesec

- Dakle, na zapadu i severu za 40 sati palo je kiše koliko u proseku padne tokom celog novembra, a u noći između četvrtka i petka palo je i preko 60-70 mm kiše, što je više kiše nego što bi palo za jedan mesec kaže Đurić.

Dakle, najintenzivnije padavine odvijale su se u četvrtak uveče, tokom noći i u petak ujutru. Srećom, većih problema nije bilo, i to zahvaljujući niskom vodostaju reka tokom leta i jeseni, pa su rečna korita bila sprema za ekstremne količine padavina. Lokalnih problema bilo je u urbanim sredinama, gde je dolazilo do lokalnih poplava, ali ne zbog izlivanja reka, već zbog nemogućnosti da odvodni i kanalazacioni sistemi prihvate ogromnu količinu kiše u kratkom vremenskom periodu.

Nažalost, drugačija slika je u Bosni i Hercegovini, gde su još obilnije padavine dovele do izlivanja mnogih tokova, do poplava i stvaranja klizišta, a pod vodom su se našla mnoga naselja i putevi, kao što je Sarajevo, sever Hercegovine i centralni predeli Bosne, kao i u slivovi reka Miljacke, Bosne, Neretve i drugih.