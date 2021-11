PANIKA MEĐU GRAĐANIMA ZBOG NAJAVLJENIH PADAVINA: Sarajevsko-romanijska regija i dalje kritično nakon poplava (FOTO)

Situacija u vezi sa poplavama na području opštine Pale je stabilna, ali se prate dešavanja na terenu, dok su u opštini Trnovo štete od bujičnih poplava ogromne, i da će vanredna situacija na snazi ostati do daljeg.

Uprkos obilnoj kiši koja je skoro tri dana neprekidno padala, stanje sa poplavama u Istočnom Sarajevu dosta je stabilnije, ali još uvek nema opuštanja jer su za naredne dane najavljene velike količine padavina.

Pojedini delovi opština Istočna Ilidža i Trnovo i dalje su pod vodom.

Načelnik Opštine Istočna Ilidža Marinko Božović kaže da je situacija na teritoriji te opštine stabilnija.

Božović ističe da je voda ušla u oko 50 kuća, a pretila je da poplavi više od 150 privatnih stambenih objekata.

- Zahvalio bih svim privrednim kolektivima koji su izašli u susret opštini Istočna Ilidža, opštinskoj Civilnoj zaštiti jer smo angažovali svu mehanizaciju koja je bila na raspolaganju. Sigurno je da bi štete u vezi sa rekom Železnicom i Kasindolskom rekom bile mnogo veće - rekao je Božović.

Stay strong, #Sarajevo! Horrifying footage reveal the extent of the #floods.pic.twitter.com/YTD0lnhl5f