'IMA TU ZAISTA ČUDNIH STVARI' Pukovnik u penziji otkrio da postoje brojne nedoslednosti u istražnim i bezbednosnim organima Crne Gore (VIDEO)

Ljuban Karan, pukovnik u penziji, komentarisao je za Pink nerazjašnjenu smrt bivšeg funkcionera Agencije za nacionalnu bezbednost Crne Gore Luke Bulatovića rekavši da je primetan veliki broj čudnih okolnosti koje prate taj događaj.

- Ima tu zaista čudnih stvari. Prvo, ni oni još uvek nisu sigurni da li se Luka Bulatović zaista ubio ili je bio ubijen, iako je on za sobom ostavio razna pisma i video projekcije - navodi on.

Karan se osvrnuo na povezanost ovog slučaja sa prisluškivanjem glavnog specijalnog tužioca Crne Gore.

- Moje mišljnje u vezi sa tim je sledeće. Kada se kaže prisluškivanje, nije samo prisluškivanje telefona. Ali ovde se radi i o prisluškivanju prostorija u kojima je radio i živeo. To je bitno jer se u tim prostorijama upravo donose odluke ko će biti optužen, procesuiran i hapšen. Tu je srž onih budućih procesa - ukazuje Karan.

On je istakao da je bitno otkriti ko je, zašto i kada vršio prisluškivanje, te da to nije još uvek razjašnjeno.

- Sasvim je moguće da je Milo Đukanović preko Agencije za nacionalnu bezbednost prisluškivao to Nacionalno tužilaštvo da bi video da li će on biti uhapšen da bi video da li će on biti uhapšen - rekao je on i dodao:

- Praktično je nemoguće da takvo sredstvo za prisluškivanje bude ugrađeno u prostorije Specijalnog tužilaštva a da se ne zna ko ga je, kada i zašto ugradio.

Mina Zirojević, doktor pravnih nauka, rekla je za Pink da je aparat za prislupkivanje mogao biti iz državnog sistema i da postoji pisani trag o tome, dok je druga mogućnost da je bio sa crnog tržišta i da se onda postavlja pitanje ko ga je tu postavio u zgradu državne institucije.

- Naravno da je nalog došao od nekoga ko je u politici jer lakše je bilo tako i postaviti aparat i sve ostalo u vezi sa tim, ali kada su već imali materijal za prisluškivanje naravno da je to ponuđeno i drugima za ogroman novac.

Bivši funkcioner Agencije za nacionalnu bezbednost Luka Bulatović je ostavio video poruku u kojoj je najavio da će sebi oduzeti život. On je u video poruci kazao da je njegov posao bio da zna, a da je zbog stvari koje nije saznao ugrozio kolege iz ANB i svoju porodicu. RTCG je objavio da im je snimak dostavila porodica Luke Bulatovića. Bulatović je pronađen mrtav 15. oktobra u jednom stanu u podgoričkom naselju Momišići.