TRAGEDIJA U SELU ZAVAIT! TUGA U ŠKOLI KOJU JE POHAĐAO UBIJENI DEČAK: Celo odeljenje nije došlo na nastavu!

U Foči je sutra Dan žalosti zbog ubistva dečaka u fočanskom selu Zavait, piše Avaz.

Ovu odluku doneo je načelnik opštine Milan Vukadinović, saopšteno je iz njegovog kabineta.

Za vreme Dana žalosti spuštaju se zastave na pola koplja na zgradama institucija i javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač opština. Iz lokalne uprave su pozvali građane sa područja opštine Foča koji obavljaju ugostiteljsku delatnost da svoje poslovanje prilagode Danu žalosti.

Dečak će biti sahranjen sutra na Gradskom groblju Barakovac, u 13:00 sati. Dete je ubijeno juče na regionalnom putu Foča-Zavait-Čelebići.

Celo odeljenje nije došlo na nastavu

U Osnovnoj školi "Sveti Sava", koju je pohađao ubijeni dečak, šok, bol i tuga. Njegovo kompletno odeljenje treće tri nije došlo na nastavu, prenosi Srpskainfo.

Direktor škole Jelena Čančar kaže da su šokirani i zatečeni.

"Ovo je za nas kao školu nezapamćeno, da nam se desi ovako nešto i prosto ne znamo ni kako da reagujemo. Želeli bismo na neki način da pomognemo i porodici i našoj deci, odeljenju u koje je dečak išao. Oni su tražili odobrenje da ne dođu u školu, jer se osećaju loše, nisu bili spremni da prisustvuju nastavi i mi smo to odobrili. Ali nije to proces koji traje jedan dan, to će sigurno zahtevati neki duži rad sa učenicima u smislu kako će to oni prihvatiti i kako će se odraziti na njihov dalji rad u školi", navela je Čančareva.

Podsetimo, Tešović je juče u krvavom pohodu kod Foče ubio dečaka, a sam Tešović ubijen je u trenutku kada je pokušao da baci bombu na Žandarmeriju.

Ubica je bio duševno obolelo lice i, prema nezvaničnim informacijama, mnogima u Foči je pretio da će ih ubiti.

U Tužilaštvu kažu da osumnjičeni za ubistvo dečaka nikada nije prijavljivan za krivična dela i da nije prolazio kroz njihovu evidenciju.