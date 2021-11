SIN (56) UBIO MAJKU (75) PA PRESUDIO SEBI! Komšije ne pamte ovakav zločin u selu: Zaprepašćeni smo

Nezapamćena tragedija otkrivena je jutros u Slatini Svedruškoj nadomak Krapine kada su u porodičnoj kući pronađena dva mrtva tela.

Naime, uviđajem koji je započet nakon što su zaposleni PU krapinsko-zagorske ušli oko 10.30 sati u porodičnu kuću, utvrđeno je da je reč o ubistvu i samoubistvu koje se dogodilo između 17 sati prekjuče i juče u 11 sati.

Prema prikupljenim informacijama i izuzetim tragovima, otkriveno je da je 56-godišnjak iz vatrenog oružja koje je držao bez dozvole, ubio 75-godišnju majku nakon čega je iz istog oružja presudio i sebi.

Njihova tela prevezena su na Zavod na sudsku medicinu i kriminalistiku kako bi se obavila obdukcija.

- Postupano je po dojavi temeljem koje su pripadnici JVP Krapina i policijski službenici PU krapinsko-zagorske ušli u porodičnu kuću u Slatini Svedruškoj, nakon čega je obavljen uviđaj - kažu iz zagorske policije.

Kako se saznaje iz sela, 56-godišnji muškarac i njegova 75-godišnja majka u toj kući živeli su sami nakon smrti oca. A oružje je upravo, govore meštani, ostalo od njegovog pokojnog oca kao uspomena iz lovačkih dana.

Iz lokalne prodavnice su prvi posumnjali da se nešto dogodilo jer niko od njih dvoje nije svraćao par dana, a kad im je jutros na vrata pokucao jedan od komšija da izvidi situaciju i da li sve u redu, vrata su bila zaključana i niko mu nije otvarao.

- Nismo ih viđali dva dana pa smo pomislili da se možda nisu otrovali plinom. No, kad su policija i vatrogasci provalili u kuću jutros, imali su šta da vide. Nije odmah bilo jasno je li ubistvo i samoubistvo ili dvostruko ubistvo. Ceo dan su po kući skupljali dokaze, razgovarali sa svima u selu. Zaprepašteni smo - kaže jedna meštanka.

Drugi meštanin kaže da su svi ostali šokirani informacijom da njihovih komšija više nema.

- Bili su dobri ljudi. Oboje vrlo vredni i radišni. Nisu imali novčanih problema barem koliko je nama poznato. No, on je bio bolestan. Borio se sa visokim šećerom, dijabetes ga je doveo do ivice, a nedavno mu je i amputiran prst. Njegova se majka jako bojala za njegovo zdravlje, ali nikome nije jasno zašto je ovo učinio - otkrio je drugi meštanin dodajući da je jedan od suseda pre dva dana čuo pucnje, međutim, nije ih povezao sa zločinom u selu koji ledi krv.