PRVE FOTOGRAFIJE STRAVIČNE NESREĆE: Poginulo 12 DECE, među njima i blizanci! Od autobusa ostala samo OLUPINA (UZNEMIRUJUĆE)

Broj poginulih u strašnoj autobuskoj nesreći koja se dogodila na autoputu u Bugarskoj porastao je na 46.

Ranije su mediji pisali o 45 žrtava, od toga 12 dece, među kojima je u par blizanaca.

