JOANIKIJA I PATRIJARHA SU HTELI DA MASKIRAJU U BOLNIČARE! Knežević: Neću se smiriti dok ne saznam čiji je to bio predlog!

Poslanik Demokratskog fronta i predsednik Odbora za bezbednost i odbranu Milan Knežević izjavio je danas da se neće smiriti dok se ne utvrde sve činjenice u vezi sa ustoličenjem mitropolita Joanikija, 5. septembra na Cetinju.

Knežević je to rekao na sednici parlamentarnog Odbora, na čiji poziv za saslušanje se nisu odazvali premijer Zdravko Krivokapić i ministar policije Sergej Sekulović.

- Ne mogu naterati Krivokapića da se pojavi na sednicu odbora, ali ću insistirati da se on pojavi, jer je to njegova obaveza. Prvi put čujemo da predsednik vlade, nije predsednik vlade - rekao je Knežević.

Prva tačka dnevnog reda je bila kontrolno saslušanje Krivokapića i Sekulovića na temu:

- Nezakonito upravljanje aktivnostima Uprave policije i ugrožavanje njene političke i ideološke neutralnosti i operativne nezavisnosti.

- Neću se smiriti dok ne saznam da su neki ministri predlagali da se mitropolit i patrijarh maskiraju u medicinsko osoblje da u autu Hitne prođu Belveder. Ako je ovo neki ministar predlagao onda će biti jasno da se Crna Gora ne nalazi na ivici nego u provaliji. Ja ću uraditi sve da se utvrdi istina, ma koliko ona bila bolna - naveo je Knežević, preneo je podgorički portal Dan.

Rekao je da će štititi ovaj odbor i graditi autoritet parlamenta.