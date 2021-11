OD 1. DECEMBRA NOVA PRAVILA: U Ostrog samo pod OVIM USLOVOM! Neće više svima biti dozvoljen ulazak

Izvor: 24sedam.rs, Foto: Printscreen YouTube/ Дети могут / Kids can | |

Nacionalne digitalne kovid potvrde od 1. decembra biće potrebne u Crnoj Gori za boravak u unutrašnjosti ugostiteljskih objekata, prisustvo kulturnim i sportskim događajima, te za ulazak u verske objekte, teretane, pozorišne i koncertne hale, saopštile su nedavno zdravstvene vlasti.

Iz Mitropolije crnogorsko-primorske su saopštili da je njihov stav o ovome izrekao otac Gojko Perović tokom subotnje besede u crkvi Svetog Đorđa u Podgorici.

Crkvena zajednica mora promovisati poštovanje medicinskih mera protiv epidemije. Ko od nas misli da te mere ne treba poštovati, neka takvo mišljenje zadrži za sebe

- U zajednici, na našim sabranjima, moramo pokazivati tu vrstu brige i međusobne pažnje koja pazi na sve te mjere propisane od strane zdravstvenih radnika. Crkva ne smije postati mesto iz kojeg se širi priča da su zdravstvene mere nešto suvišno i nepotrebno - poručio je Perović.

On je tada istakao da ako neko od vernika ima neku dilemu po pitanju mera, a da su one opravdane, "to onda treba da bude predmet njegovog duhovnog razgovora i savjetovanja sa pastirom“.

- Ne mogu i ne smeju pojedinačne dileme da se prikazuju kao stav Crkve. Stav Crkve kao zajednice je više puta ponovljen i vrlo je jasan: poštovanje zdravstvenih mera. Uz takav stav naravno ide i ovaj drugi da Crkva nikada, ni po koju cenu – bilo kakva nevolja ili epidemija da je u pitanju – neće ostaviti nijednog svog vernika bez molitve, bez blagoslova i bez upražnjavanja svetotajinskog života - zaključio je Perović.

Nezvanično se, inače, može čuti da nije baš jasno kako da kovid potvrda nije potrebna za ulazak u biznis centre, a jeste za vernike u duhovne hramove, s obzirom da je u toku post i da Crkva ne želi nikoga da primorava da se vakciniše ili ne, te da je to pitanje volje pojedinca. Ostaje nepoznanica i ko će i kako kontrolisati vernike koji imaju potrebu da uđu u crkvu, a možda nemaju kovid propusnice.

Uvođenje kovid propusnica za zaposlene u javnoj upravi se pak odlaže do konačnog izjašnjenja Ministarstva pravde.

- Preliminarno nismo mogli da damo pozitivno mišljenje za ovaj način uvođenja kovid potvrda u javnoj upravi. Procenićemo rizike da crnogorski Ustav i obaveze koje imamo u odnosu na očuvanje ljudskih prava i sloboda budu u potpunosti ispoštovani. U tom kontekstu smo oprezni sa uvođenjem kovid potvrde u javnoj upravi, iako mnogi indikatori govore o tome da postoji potreba - kazao je nedavno državni sekretar Ministarstva pravde Boris Marić.