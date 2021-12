U HRVATSKOJ CVETA CRNO TRŽIŠTE IVERMEKTINA: U nekim apotekama se pravi po potrebi, a neki po ovaj lek idu u Srbiju i BiH (VIDEO)

Ivermektin, lek koji je, prema podacima Ministarstva zdravlja, uglavnom za veterinarsku upotrebu, za lečenje protiv parazita, dok je u nekim zemljama EU odobren isključivo za lečenje infekcija specifičnim vrstama unutrašnjih i spoljašnjih parazita ili za lokalnu primenu protiv nekih kožnih bolesti, u fokusu javnosti je došao nakon prvog protesta protiv potvrda kovida kada je uzvikivalo njegovo ime na centralnom zagrebačkom trgu.

U okviru određenih grupa na društvenim mrežama ljudi se hvale kako se može nabaviti u nekim zagrebačkim apotekama na tzv. beli lekarski recept za 200 kuna (1 Evro- 7,5 Kuna). Srećko Sladoljev, bivši načelnik Imunološkog zavoda i jedan od najpoznatijih protivnika vakcinisanja, savetovao je na Fejsbuku da izbjegavaju neke lokalne apoteke koje 'pljačkaju ljude jer tri tablete koštaju 550 kuna' i podelio savjete o tome kako se koristi ivermektin u prahu za veterinarsku upotrebu.

Iz Agencije za lekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske (HALMED), rečeno je da je poslednjih godina u porastu potražnje za ovim lekom, iako potražnja, o čemu svedoče brojke , je i dalje veoma niska. Podaci za 2021, rekli su tada, biće poznati sledeće godine.

Međutim, ono što HALMED ne registruje i nema evidenciju, kako je objasnila predsednica Hrvatske lekarske komore Ana Soldo, zapravo su glavni lekovi koji se proizvode u apotekama pojedinačno za svakog pacijenta prema dozama koje mu lekari prepisuju.

„Glavni lek se može napraviti u svakoj apoteci koja je tehnički opremljena za to. Takođe je moguće napraviti Ivermektin. HALMED nema evidenciju o takvim lekovima - objasnio je Soldo, izrazivši mišljenje da u našoj zemlji nema mnogo proizvodnje ivermektina.

Da li znaju koliko i koji lekari i šta prepisuju Ivermektin iz Ministarstva zdravlja nisu odgovorili. Naveli su ono što je manje-više poznato, a to je da su „neke zemlje EU odobrile upotrebu u veterini, a samo nekoliko njih za upotrebu kod ljudi isključivo za lečenje infekcija specifičnim vrstama unutrašnjih i spoljašnjih parazita ili za lokalnu primenu protiv neke kožne bolesti kao što je rozacea.' Dodali su da je Evropska agencija za lekove (EMA) analizirala dokaze o upotrebi ivermektina i zaključila da dostupni podaci ne podržavaju upotrebu ovog leka u lečenju COVID-19 van dobro kontrolisanih kliničkih ispitivanja.

„Preporuke za lečenje pacijenata obolelih od COVID-19 u Hrvatskoj donosi Stručna Komisija za primjenu lijekova u liječenju i profilaksi COVID-19 uključujući antivirusne i imunomodulatorne lekove, koja je ustanovljena na nacionalnom nivou i izdala smernice za lečenje COVID-19. Lečenje pacijenata sa COVID-19 ivermektinom se ne preporučuje u skladu sa ovim smernicama, osim kao deo kliničkog ispitivanja. Stoga je u ovom trenutku u Hrvatskoj primjena ivermektina kod pacijenata obolelih od COVID-19 moguća samo u kontroliranim eksperimentalnim uslovima kliničkih ispitivanja i nije i ne može biti deo standardne nege u lečenju ovih pacijenata”, stoji u odgovoru Ministarstvo zdravlja. Soldo napominje da je farmaceut posrednik između lekara i pacijenta i da je svaki farmaceut dužan da vodi evidenciju o svim lekovima koji se izdaju na recept.

„Ako je lek propisan, farmaceut je dužan da ga da ako ga ima. Evidenciju izdatih lekova poseduje apoteka i ona nije u obavezi da je deli u bazi podataka sa državnom institucijom, ali je dužna da je pokaže na zahtev zdravstvene inspekcije, policije ili DORH-a - rekao je Soldo. Ona je dodala da ne postoji uputstvo Ministarstva zdravlja da se posebno prati izdavanje leka.

Predsednica Koordinacije hrvatske porodične medicine (KoHOM) Nataša Ban Toskić rekla je za tportal da nije čula ni za jedan slučaj propisivanja ivermektina. Štaviše, istakla je da „nikada nije dobila preporuku da koristi taj lek kod ljudi“.

„Ako je tačno da neko prepisuje taj lek kojim bi pacijent mogao da ga koristi za lečenje kovida, onda je to nivo kriminala kojim institucije treba da se bave od inspekcije, preko policije do pravosuđa. To je lek za životinje, nikada nisam dobio preporuku za primenu tog leka kod ljudi - istakao je Ban Banski. Međutim, dr Aleksandar Šoltisik ima drugačije mišljenje i on svojim pacijentima propisuje Ivermektin za lečenje korona virusa.

„Da, svojim pacijentima prepisujem terapiju ivermektinom. Glavni lek je individualizovan i namenjen je određenom pacijentu. Na receptu za njega nije navedeno za šta je lek, već se navodi ime pacijenta, lekar koji ga je izdao i propisana doza. Ivermektin je stari lek koji se u humanoj medicini koristi više od 40 godina u mnogim zemljama, ali ne i u Hrvatskoj. Terapija traje pet dana, a količina zavisi od težine svake osobe ponaosob. U kombinaciji sa antibioticima, cinkom i vitaminima C i B može biti od koristi - smatra Soltisik, koji je i sam pobedio korona virus.

„Bila je 2019. i nisam uzimao Ivermektin. Kako je u to vreme besneo grip, mislio sam da je to ona. Dobro me je pogodilo", objasnio je. Upitan da li je imao problema sa prepisivanjem leka, s obzirom na to da nadležno ministarstvo navodi da je lek moguć samo u kontrolisanim eksperimentalnim uslovima kliničkih ispitivanja i da ne može da bude deo standardne nege, on je odgovorio negativno.

Da li se ivermektin u prahu namenjen životinjama može nabaviti u veterinarskim apotekama, ali i u nekoliko apoteka, pitali smo Darka Jurkovića, direktora Veterinarske stanice grada Zagreba. Odgovor je bio identičan - nije moguće, odnosno veterinar daje životinji na terenu ili u ambulanti.

„Ne može se prodati, pa dođite i kupite. Prepisuje ga veterinar i daje u veterinarskoj ambulanti - rekao je Jerković. On je naveo da su imali upita o tome, ali je istakao da je reč o leku koji nije namenjen ljudima.

Da se ​​pomenuti lek i dalje može kupiti u veterinarskoj apoteci u susednim zemljama poput BiH i Srbije, svedoče objave na Fejsbuku, ali i priča koju je Dojče vele objavio prošlog meseca. Naime, njihov novinar je u jednoj veterinarskoj apoteci u Srbiji bez problema kupio pakovanje od sto grama praha namenenog svinjama. Niko je nije pitao šta joj treba. Iako je tek nedavno došao u fokus domaće javnosti, o ivermektinu se kao o leku priča već duže vreme. Stoga je američka administracija za hranu i lekove (FDA) izdala upozorenje ovog leta pozivajući ljude da ne koriste životinjske lekove za lečenje Covida-19.

