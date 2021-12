SERIJA ZEMLJOTRESA U HRVATSKOJ! Sisak prvi na udaru, osetilo se i u Petrinji!

Kako je objavljeno na stranici EMSC na Tviteru u poslednjih 50 sati u Hrvatskoj su se osetila tri zemljotresa

Od toga, dva potresa su se osetila rano jutros.

Oba današnja potresa su bila u Sisku.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M2.2 in Croatia 41 min ago pic.twitter.com/fht7IKjmnk — EMSC (@LastQuake) 21. децембар 2021.

Drugi je bio jačine 2.2 stepena, dok je onaj raniji bio i nešto slabiji 1.9.

Oba zemljotresa koja su se dogodila rano jutros bila su na 10 kilometara od Siska.