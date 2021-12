ZEMLJOTRES U NOVOGODIŠNJOJ NOĆI: Ponovo podrhtava tlo u Hrvatskoj

Zemljotres se dogodio u 18.04 sati, a seizmografi Seizmološke službe Hrvatske zabeležili su potres umerene jačine, s epicentrom četiri kilometra severno od Gline.

Magnituda potresa iznosila je 3,2 prema Rihteru, a intenzitet u epicentru IV stepen EMS lestvice, naveli su iz Seizmološke službe.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.0 in Croatia 45 min ago pic.twitter.com/Mib3JD3foU