'AKO ME UBIJU, TO SU URADILI AMERIKANCI I BRITANCI!' Milorad Dodik izjavom šokirao javnost!

Predsednik SNSD je rekao da je tačno da se suprostavlja Ustavnom sudu BiH, jer je on davno trebalo da funkcioniše bez stranaca.

" Zamislite da SAD mene optuže da učestvujem u korupciji na Zapadnom Balkanu. Ti isti Amerikanci su mi ranije pokazivali kriminalnu hobotnicu, čiji dio je bio Fahrudin Radončić, vlasnik Avaza. I sada on priča o korupciji u BiH. Ali, ostaćemo usmereni ka tome da održimo stabilnost RS. Svaka druga politika znači nestanak RS. Provodićemo zaključke Narodne skupštine RS. Razgovarao sam sa predsednikom Vučićem, on je potvrdio da Srbija neće stati iza bilo kakvih sankcija. Nema nikakvog uznemiravanja sa naše strane. Nemam ništa sa ATV-om. Nikada nisam u životu pozvao bilo kog novinara ATV-a, RTS-a, ni BN-a da bih ja uređivao neke vesti. Ovo mi liči na onu situaciju kada je Huso zaveo svoju kumu. Kada su se našli u ljubavnom činu, ona kaže: Haso, hajd me poljubi.On joj kaže: Šta je s tobom, mi ne bi smeli ni ovo da radimo, a kamo li da te ljubim. Tako vam je sa Amerikancima rekao je Dodik", piše Srpskainfo.

Potom je poručio da, što se tiče Amerikanaca, ostalo je još samo „da ga ubiju“.

"Poručujem javnosti, ako se to desi, želim da kaže da su to uradili Amerikanci, uz asistenciju Britanaca", poručio je Dodik.

On je rekao da je „sasvim slučajno“ danas u SAD i ministarka spoljnih poslova Nemačke, što znači da će ona nastaviti da prati politiku SAD.

- Ali, ja ću da nastavim da pratim svoju politiku. Ja sam demokratski izabran predstavnik, a oni što rade je nasilje. Kako je moguće da se Bajden bavi korupcijom, a poznate su korupcionaške aktivnosti njegove porodice – poručio je Dodik.