HOROR U ZAGREBU! U stanu iz kog se širio smrad - pronađeno telo muškarca u stanju raspadanja!

Muškarac je mesecima ležao mrtav u stanu u Zagrebu, a stanari su posumnjali da se nešto čudno događa zbog nepodnošljivog smrada pa su pozvali policiju.

-U poluraspadnutom stanju na wc šolji. Onda znate koliko je dugo bio. Ne znam koliko vremena treba da se takvo stanje dogodi, rekla je jedna kompinica, a prenosi Dnevnik.hr.

Zgrada puna bubašvaba

Zgradom već mesecima šetaju bubašvabe, a u njegovom stanu pronađene su velike količine đubreta.

-Samo da mu je krevet bio ok, a okolo sve smeće. Slike su katastrofa. Ja kad sam to video... To je katastrofa, rekao je jedan komšija, a druga je komšinica je rekla kako su ispod parketa pronađene bubašvabe, razni insekti i crvi.

Iz Zavoda za javno zdravlje kažu da je potrebno što pre da se očisti stan. Ipak, to je nemoguće dok se ne završi ostavinska rasprava. Ako su naslednici poznati, kaže advokatica, to može da traje do mesec dana.

-Sigurno i više od pola godine jer treba pola godine samo da se objavi oglas i čeka tih šest meseci da se potencijalni naslednici jave. Ta ostavina možda neće završiti u jednom ročištu. Možda će trajati ročište, dva. Mi govorimo o nekom periodu preko 6 meseci pa možda i do godinu dan", rekla je advokatica Ines Margetić.

"Mislimo da je to potencijalna zaraza"

U međuvremenu, zgradom hodaju bubašvabe.

Svuda su zamke, a stanari stalno moraju da ih prskaju sprejem.

-Kad izlaziš, stalno moraš da prskaš sprej po zidu. Mislimo da je to potencijalna zaraza, zaključio je jedan od komšija.