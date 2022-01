NOVI ZEMLJOTRES U BITOLJU: Potres jačine 4,5 stepeni nanovo uznemirio građane! TLO SE TRESE TREĆI DAN!

Kako se navodi, u 16.14 registrovan je zemljotres 120 kilometara južno od Skoplja, u susednoj Grčkoj, u pograničnom epicentralnom području Bitolj-Lerin.

"Zemljotres je bio lokalne Rihterove magnitude ML4,5. Prema dosadašnjim podacima, taj zemljotres najače se osetio u gradu Bitolju i okolini sa intenzitetom od 'V' (5) stepeni prema evropskoj makroseizmičkoj skali", precizirano je.

