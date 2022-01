BRUTALNE PRETNJE ŠMITA: Na Dodika više ne treba računati, zna se kako je doveden na vlast

Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit izjavio je da je srpski član Predsedništva BiH i lider vladajućeg SNSD doneo odluku o deblokadi rada institucija BiH.

- Dodik je doneo odluku da se vrati u institucije, ako se ne bude držao onoga što je obećao (predsedniku Srbije Aleksandru) Vučiću biće u teškoj situaciji - kazao je Šmit.

On je dodao da su "bonska ovlaštenja" još u ladici, dodavši da njegova ovlaštenja nisu samo da nekoga skine sa funkcije i da "Dodik to zna".

- Zna se kako je Dodik doveden na vlast. Sve što je usmereno protiv Dejtona biće sankcionisano. Međunarodna zajednica, EU, SAD i Visoki predstavnik su na istoj strani - naglasio je Šmit.

Dalje je rekao da "nije pitanje kakav će se dil napraviti s Dodikom", već se radi o tome da on "mora sesti i raditi svoj posao".

- Ne treba mi Dodikovo priznanje. Iako ne govori sa mnom, Dodik stalno govori o meni. Nisam ja baš beznačajan za njega. Moramo raditi na tome da se budućnost u BiH odvija bez Dodika. Na Dodika više ne treba računati - ocenio je Visoki predstavnik u BiH.

Dodik i neki se, kako je naveo, "igraju" i zbog toga će dobiti neprijatna pitanja. "Ako se ne povuku odluke Narodne skupštine RS, onda, kako to Šekspir kaže, 'radiću pre nego što ću pričati o tome'. Mogu očekivati određene odluke, ali ko će doneti odluke i kakve će biti, videćemo…. Ići će se putem koji Dodik nije zamislio - kazao je Šmit.

Rekao je da je nemoguće da 26 godina od formiranja države nije rešeno pitanje državne imovine i da se to pitanje mora postaviti i međunarodnoj zajednici.

- O državnoj imovini moramo sesti i pričati. Nije tačno da svo zemljište u RS pripada RS. Ja sam strpljiv, ali moje strpljenje ima granice. Postoji odluka, prema kojoj se državna imovina ne može davati ili prodavati dok se to pitanje ne reši - istakao je Šmit.

Dalje je rekao da se vrlo intezivno radi na pitanju sredstava EU koja se raspoređuju u BiH. "Međunarodna zajednica ne može samo davati novac i čekati da se nešto napravi", ocenio je Visoki predstavnik u BiH. Šmit smatra da je situacija u BiH vrlo ozbiljna, ističući da se niko ne sme igrati sa integritetom BiH.

- Dodik je imao šansu i nije je iskoristio. Zahvalan sam i (premijeru Hrvatske Andreju) Plenkoviću i Vučiću na angažmanu - naveo je on.

Šmit je kazao da neće poništiti zakon o zabrani negiranja genocida, koji je doneo njegov prethodnik Valentin Incko, a kritikovao je i prisustvo haškog osuđenika Vinka Pandurevića na ceremoniji proslave Dana Republike Srpske

- Pandurević stoji pored Dodika na paradi u Banjaluci. Da li to znači da je on Dodikov savetnik? Ako znači, onda je to bedno i moram Dodiku reći da je dosta - naveo je on.

Ocenio je da je Dodik "prokockao svoju šansu 9. januara", naglašavajući da je Dodik "više tragična figura", kao što je tragična i kompletna situacija u BiH.

Govoreći o inicijativi "Otvoreni Balkan", Šmit je ocenio da je ta inicijativa priprema za članstvo u EU, kao i da je dobra ako je integrativan proces.