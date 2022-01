Za prve 3 nedelje u Hrvatskoj zaraženo 25.000 dece: Nisu oni superprenosioci, nego je omikron superzarazan

- Virus je jako zarazan i zahvata decu u velikoj meri. Kako zahvati koji razred, tako se ide u samoizolaciju - kaže imunolog.

Za prve tri nedelje ove godine koronom je zaraženo 25.000 dece u Hrvatskoj, a toliko zaražene dece prošle godine bilo je od januara do oktobra.

Broj zaraženih u školama iz dana u dan raste, pa će do kraja ove nedelje, kako zbog zaraženih učenika i onih kojima je izdata mera samoizolacije tako i zbog zaraženih nastavnika, profesora i učitelja, na onlajn modelu nastave, raditi 215 osnovnih i srednjih škola. Samo u Zagrebačkoj županiji onlajn nastava ove nedelje sprovodiće se u 20 škola i to većinom osnovnih, navodi Večernji list.

Ukupno su 12.053 učenika u Hrvatskoj pozitivna na kovid, od čega 9.134 osnovnoškolca i 2.919 srednjoškolaca.

Dr Ivan Puljiz, načelnik Klinike za infektivne bolesti “Dr Fran Mihaljević”, rekao je da se deca s respiratornim teškoćama u pravilu češće zaraze i lakše prenose infekciju.

- Deca su mobilnija i manje se pridržavaju epidemioloških mera. Svaka škola na osnovu uvida u procenu broja učenika i zaposlenih koji imaju simptome ili koji su pozitivni pojedinačno donosi odluke o tome hoće li raditi onlajn ili uživo. Takva situacija nije neuobičajena, a odluke zavise od toga koliko ima zaraženih. Vidimo da je virus prisutan gotovo svuda, a dobro je, na svu sreću, što je ukupna klinička slika ipak blaža jer od apsolutnog broja zaraženih relativno je manji broj onih koji zahtevaju bolničko lečenje. I deci i zaposlenima je teško stalno da rade onlajn zbog brojnih drugih reperkusija, a s druge strane ako je velik broj dece pozitivan onda je to jedini način redovnog praćenja nastave. Svaka škola donosi procene na osnovu tih kriterijuma. Ako je veći broj učenika zaražen, bilo bi dobro da se nastava održava onlajn, pa da se potom, nakon dve nedelje samoizolacije, pređe na nastavu uživo - kaže dr Puljiz.

Imunolog Zlatko Trobonjača kaže da se deca i mladi često zaraze u školi, vrtiću, jaslicama ili na fakultetu.

- Virus je jako zarazan i zahvata decu u velikoj meri. Kako zahvati koji razred, tako se ide u samoizolaciju. Nemam trenutno podatak koliko je razreda sada u samoizolaciji, ali verovatno ih je jako puno. Ono što se može napraviti jeste vakcinisanje dece u onoj populaciji u kojoj se deca mogu cepiti i tako ih zaštititi, a to je maksimum koji se može napraviti. Čekati da se omikron smiri, a za to vreme zaustavljati školu pa nastavljati, mislim da nema smisla jer bi se omikron nakon toga ponovo uvukao u razrede. Jako je teško zaustaviti tako zarazan virus. Vidimo da i Kina ima velikih problema s omikronom, a strahovito puno novca i resursa ulaže u tzv. zero kovid strategiju, ali ne verujem da će i uspeti. Virus je naprosto previše zarazan da bi se mogao zaustaviti.

Imunolog ističe da deca nisu superprenosioci.

- Ne, to je izraz za one koji odjednom zaraze više ljudi, jako puno. O tome se govorilo u početku širenja virusa kada je bilo slučajeva da je jedna osoba zarazila i više desetina drugih. Deca mogu da zaraze svoju okolinu, a to je njihova porodica. I to je čest slučaj, ona najčešće nisu cepljena, često se zaraze, i nose puno virusa pa i zaraze svoju okolinu. I zato dete u razredu koje je zaraženo zarazi puno više dece - kaže sagovornik.

