SRBIJA JE ISPRED HRVATSKE PO VOJNOJ SILI! Stručnjak otkrio koja je najjača zemlja u regionu: IMA 4 PUTA VEĆI BUDŽET

Vojska Srbije najmoćnija je u regionu Zapadnog Balkana i zauzima 61. mesto najpoznatijeg svetskog vojnog portala "Global faje-pauer". Srbija je za samo pet godina na ovoj listi skočila 22 mesta.

Dva faktora su naročito uticala na ovako munjevit skok Srbije na ovoj listi. Prvi je nabaka i kupovina složenih borbenih sistema helikoptera i sistema PVO pancir. Drugi segment je kupovina oklopnih sredstava iz domaće proizvodnje kakvi su Nora, Miloš i Lazar.

Vlade Radulović, vojnopolitički komentator, istakao je da Srbija drži prvo mesto među članicama bivše Jugoslavije.

- Mi smo suštinski 2017. godine bili na 89. mestu, a sada smo na 61. mestu, to je čak 22 mesta više. Zadržali smo prvo mesto kada gledamo zemlje bivše Jugoslavije, jedno mesto smo iznad Hrtvatske koja je 2016/2017. bila ispred nas. Realno je očekivati da će se to mesto podići u narednom periodu. Postoji 50 i više kriterijuma koji se razmatraju za vojnu moć jedne države. Tu se razmatraju se prirodni resursi, plovni putevi, svi oni segmenti koji se tiču ljudstva. Gledaju se i privreda i infrastruktura i to je neka globalna slika koju oni objavljuju, mada suština jeste na vojnoj tehnici - rekao je Radulović.

Stručnjak je otkrio koje zemlje u regionu imaju veći budžet od Srbije.

- Ako gledamo zemlje u regionu odnosno zemlje sa kojima se graničimo, činjenica je da je Rumunija poprilično odmakla jer je njen vojni budžet 4 puta veći od našeg vojnog budžeta, sa druge strane Mađarska ima duplo veći budžet nego Srbija, mada se to menja iz godine u godinu. Bugarska i Srbija mogu da se porede po tim nekim segmentima. Kada govorimo o zemljama bivše Jugoslavije, jasno je i tu dileme nema. Tu se mogu porediti samo Republika Hrvatska i Republika Srbija - rekao je Radulović.

