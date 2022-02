U SLOVENIJI REKORDAN BROJ PREMINULIH! Evo šta kažu epidemiolozi!

Zavod za javno zdravlje procenjuje da su u Sloveniji trenutno aktivno zaražene 197.304 osobe, što je 2335 slučajeva više nego dan ranije.

U Sloveniji je u poslednja 24 sata potvrđeno 11.680 novozaraženih koronavirusom, skoro isti broj kao i dan ranije, a umrlo je 25 obolelih, što je najviše u jednom danu u proteklih nekoliko meseci, dok epidemiolozi upozoravaju da je stanje i dalje ozbiljno, premda se peti talas epidemije stišava.

Broj zaraza među starijom populacijom je u porastu, zato sa fazom zaostatka očekujemo povećanje hospitalizacija, rekla je na konferenciji za novinare u subotu epidemiologinja Nuška Čakš Jager iz slovenačkog Instituta za javno zdravlje (NIJZ).

Dodala je kako je celoj EU zbog dominantne omikron varijante prenos zaraza izuzetno velik, što opterećuje zdravstvene sisteme i smanjuje funkcionalnost društva.

"U Sloveniji još nismo na zelenoj grani iako se kod omikrona registruje manje težih oblika bolesti, no kod nas u Sloveniji je 14-dnevna incidencija zaraženih znatno iznad proseka EU-a", rekla je Čakš Jager koja u NIJZ-u vodi sektor za zarazne bolesti, te takvo stanje pripisala ispodprosečnoj procepljenosti populacije.

Studije pokazuju da vakcine ipak štite od težih oblika bolesti, upozorila je i pozvala one koji se još nisu vakcinisali da to što pre uline, a one koji su vakcinisani osnovnim dozama, da prime i buster dozu, prenosi Hina.

NIJZ procenjuje da su u Sloveniji trenutno aktivno zaražene 197.304 osobe, što je 2335 slučajeva više nego dan ranije, a 14-dnevna incidencija je povećana za 110 zaraženih i trenutno iznosi iznosi 9.361.

Broj kovid pacijenata koji su hospitalizovani sa jučerašnjih 779 je smanjen na 746, dok je 133 na intenzivnoj nezi.

U protekla 20 časa, broj umrlih od posledica kovida 19 povećao se na 5.959.

