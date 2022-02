SKANDAL ZBOG HRVATSKE KOVANICE 1 EVRA! OGLASIO SE I AUTOR LIČNO: Evo šta je rekao poznati britanski fotograf za PLAGIRANJE

Magistar primenjenih umetnosti Stjepan Pranjković dobio je nagradu od 70 hiljada kuna za svoj dizajn hrvatske kovanice od jednog evra na kojoj će biti motiv kune. Kuna je, kako je prilikom predstavljanja dizajna istakao premijer Andrej Plenković, bila jedna od prvih hrvatskih valuta. Pritom nije mislio na novčanu valutu, već na vredno krzno ove životinje koja je pre mnogo vekova bilo sredstvo razmene.

Tako će se na kovanici jednog evra (koji bi trebalo da zameni hrvatsku valutu kunu već iduće godine), pronaći kuna u punom skoku, a u pozadini je, što je obeležje svih hrvatskih kovanica, šahovnica.

Ipak, pojavio se problem. Korisnici društvenih mreža upozorili su da bi dizajn mogao da bude plagijat. Naime, kuna u skoku izuzetno je slična, ako ne i gotovo identična. jednoj fotografiji koju je napravio i objavio poznati fotograf Ijan H. Lič. On se specijalizovao za fotografisanje životinja, a svoje radove je objavljivao i u uglednom časopisu Nacionalna geografija.

"Stvarno se nadamo da su te dizajneri kontaktirali i platili ti za autorska prava", napisala mu je na Tviteru jedna od korisnica.

On je iznenađeno uzvratio kako ne zna ništa o tome, ali da se nada da će mu "barem poslati jednu kovanicu"

It is the same. Hope you got credit or gave a licence. pic.twitter.com/2VVx9jVChO