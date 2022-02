'NA SVE NAČINE ĆEMO BRANITI IZBORNU VOLJU!' Knežević poručio: Neću biti kandidat za ministra u novoj Vladi CG, ako...

Predsednik DNP-a i jedan od lidera DF-a Milan Knežević rekao je u svom izlaganju da aktuelna parlamentarna većina treba da normalizuje odnose i da sedne za sto odmah nakon sednice, jer su to dužni građanima, ali i istakao da on neće biti kandidat za ministra u novoj Vladi ukoliko se većina dogovori.

- Meni je nekako suđeno da koga god sam predložio u ovom sazivu evo smenjuju kroz različite vidove političkih kombinatorika aktuelne parlamentarne većine sa Demokratskom partijom socijalista i njihovim doskorašnjim partnerima, što znači u nekom sledećem sazivu ne bi bilo dobro da nekoga predlažem na bilo koju funkciju, jer sigurno se ne bi zadržao duže od godinu dana - rekao je Knežević.

Dodao je da je Demokratski front sve ovo vreme pokazivao širokogrudost i spremnost i da su sad isto spremni da sednu za isti sto odmah nakon završetka ove sednice što Aleksa Bečić bude smenjen sa mesta predsednika Skupštine, jer je to njihova obaveza.

- To je naša obaveza zbog građana koji su nam dali podršku 30. avgusta. To je naša obaveza jer smo svi na predizbornim skupovima saopštavali da nećemo obećavati aranžmane sa Demokratskom partijom socijalista - rekao je Knežević.

Takođe, ističe da očekuje od kolega iz aktuelne parlamentarne većine da pokažu odgovornost, da pokažu državničku spremnost i da sačuvaju zajedno izbornu volju građana u okviru aktuelne parlamentarne većine i da ako treba neka ti razgovori budu otvoreni za javnost, neka gleda i sluša cela Crna Gora, jer oni iz Demokratskog fronta nemaju šta da kriju, kao što nisu ni krili nakon 30. avgusta, jer kako ističe Knežević sa njima su svi uvek znali na čemu su i kolege iz aktuelne parlamentarne većine, ali iz i opozicije.

- Veoma je bitno da isključimo lični momenat i lični narativ kako ne biste tražili alibi “ja ne mogu zbog ovoga što je on rekao meni” ili obrnuto, a podsetiću vas da smo mi na čelo izbornu liste postavili onoga koga niko nije poznavao, Zdravka Krivokapića koji je sam priznao da nije glasao opoziciju do 30. avgusta, koji je izuzetno avanzovao od DPS-a i zajedno smo s njim došli do 133.000 glasova - istakao je Knežević.

Dodao je da je onda taj isti Krivokapić 8. septembra, mimo ikakvog znanja lidera koalicije “Za budućnost Crne Gore” potpisao sporazum sa Aleksom Bečićem i Dritanom Abazovićem koji u potpunosti poništava njihov izborni program.

Knežević je zatim upitao kolege iz DPS-a kako bi se oni osjećali da Milo Đukanović, sad prelomi sad u svom mozgu i vrati se na fabrička podešavanja iz 90-ih godina i dođe na primjer u Demokratski front ili Socijalističku narodnu partiju i kaže da je zadnjih 20 godina bio u zabludi.