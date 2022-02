JAK ZEMLJOTRES OPET POGODIO HRVATSKU! Epicentar kod Siska, osetio se i u Zagrebu

Novi zemljotres jačine 4,1 po Rihteru pogodio je područje Banovine, a osetio se i u Velikoj Gorici i Zagrebu. Tlo se zatreslo nešto nakon 7.30 sati, a epicentar je bio u Sisku.

- Sve se treslo, čaše, prozori, luster - ispričala je čitateljka iz Siska za 24sata.hr.

Prema prvim podacima EMSC-a, potres je bio jačine 4,1 po Rihteru s epicentrom kod Siska.

#Earthquake (#potres) possibly felt 29 sec ago in #Croatia. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/FSSu1D3Ljj