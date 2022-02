NADRLJAO! Petar objavio oglas da montira nameštaj, a onda ga je POZVAO TRŽIŠNI INSPEKTOR I ŽESTOKO UDARIO PO DŽEPU: Evo zbog čega

Zbog uslužnog oglasa Osječanin dobio kaznu od 1.500 kuna.

Osječanina Petra Radića (41) sud je prvostepenom presudom kaznio sa 1.500 kuna (200 evra), nakon što je u septembru prošle godine na Fejsbukovom oglasniku (Marketplace) objavio da montira nameštaj i postavlja laminat. Nakon što je objavio oglas, njemu se javio tržišni inspektor.

Opštinski sud u Osijeku ga je proglasio krivim zbog prekršaja iz Zakona o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistrovane delatnosti jer je 8.septembra 2021. preko Fejsbuka na oglasnim stranicama za trgovinu (Marketplace) - montaža nameštaja oglasio delatnost uslužne montaže nameštaja i postavljanja laminata, a da delatnost nije registrovao kod nadležnog tela ili prijavio poreskim institucijama, piše Glas Slavonije.

Osječanin je u svojoj odbrani naveo da prekršaj nije počinio jer nije kao fizičko lice oglašavao obavljanje delatnosti uslužne montaže nameštaja i postavljanja laminata. Pravdao se da je stavio oglas koji je glasio: "montaža nameštaja, postavljanje laminata za stare, nemoćne i invalide bez naknade".

Napomenuo je da u oglas nije stavio cenu niti je pisalo "cena po dogovoru", ali bio je naveden njegov broj mobilnog. Fotografija u oglasu je fotografija koju je imao iz porodičnog stana. Ujedno je tvrdio da je opisani oglas, za koji se tereti, u međuvremenu skinuo s interneta jer jer nije bio siguran sme li da oglašava besplatno pružanje pomoći. Međutim, tržišni inspektor tvrdi drugačije.

Kazao je kako je u oglasu bio naveden broj okrivljenog, pa je pisalo "montaža nameštaja, može i dostava kupljenog, postavljanje laminata, cena po dogovoru". Inspektor je rekao i kako je nazvao na broj mobilnog iz oglasa i da se na njega javio okrivljeni Osječanin te kako je naknadno s njim razgovarao i na osnovi navedenog utvrdio da se oglašava za delatnost ugradnje stolarije, a da za to nije registrovan.

Nakon kazne Osiječanin napušta zemlju

"Svih ovih godina pokušavaš, trudiš se, radiš, ali nema od ovoga ništa. Toliko me puta bilo sramota da odem i prijavim se na biro kad su firme propadale, a ja ostajao bez posla, a sad me zanima gde su inspektori bili za neuplaćeni radni staž, gde su bili kad je plata bila na ruke? Ako bi je uopšte bilo...Na meni su našli da treniraju strogoću. Odlazim za sva vremena iz ove priče i nakarade. Idem u Irsku. Ovo ovde je katastrofa. Plati ovo, plati ono, više ne znam što da plaćam. Idem. To je 100 posto sigurno. Iznajmićemo manji stan jer supruga i dete ostaju, a ja bih u Irskoj radio kao vozač", zaključio je Radić.