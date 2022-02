ZEMLJOTRES POGODIO HRVATSKU: Epicentar kod Šibenika

U Hrvatskoj je jutros u 6.25 sati registrovan zemljotres magnitude 2.6 jedinica po Rihteru, sa epicentrom kod Jadrije, nedaleko Šibenika.

Seizmološka služba hrvatske saopštila je da je intenzitet zemljotresa u epicentru procenjen na III-IV stepena EMS.

🔔#Earthquake (#potres) M2.6 occurred 3 km W of #Šibenik (#Croatia) 33 min ago (local time 06:25:25). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/QR199lSykE

🖥https://t.co/uaoR5KdtjV pic.twitter.com/hZaDP4UILN