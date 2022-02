Zemljotres u BiH: Podrhtavanje tla se osetilo u Travniku, Vitezu i Zenici (FOTO)

Prema podacima stranice EMSC, zemljotres se osetio najviše u Srednjoj Bosni, tačnije Travniku, Novom Travniku, Vitezu, ali i Zenici, prenosi Srpskainfo.

Zemljotres je bio jačine 2,7 stepena po Rihteru na dubini od 10 kilometara.

Eyewitnesses reported shaking in #Bosnia&Herzegovina 4 min ago (local time 13:22:42)⚠The shaking is generally due to an #earthquake (#zemljotres) -but occasionally it may have another cause, such as a sonic boom❗ pic.twitter.com/HUMWGUJco6