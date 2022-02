Kristina je OTROVALA prijatelja antifrizom! Nakon trovanja je dobio moždani udar i epilepsiju, a evo kakva kazna nju čeka

Na karlovačkom Županijskom sudu nastavljeno je suđenje Kristini Ferko (28) za pokušaj ubistva godinu dana starijeg meštanina Denisa Matijašića kom je u januaru 2020. godine, kako stoji u optužnici, u piće stavila antifriz, pa mu rekla da mora sve da popije, što je on i učinio, navodi Večernji list.

Količina antifriza u piću za Denisa je mogla biti kobna; on je iste večeri pao u komu, nakon čega je mesecima lečen u karlovačkoj i zagrebačkim bolnicama pošto je utvrđeno da je otrovan, a ima i trajne zdravstvene posledice. Hitna reakcija lekara spasila ga je od sigurne smrti, obzirom da su počeli da mu otkazuju organi. U dosadašnjem toku suđenja ispitani su brojni svedoci i veštaci, ali Kristinina odbrana naknadno je za svedoke predložila meštane koji mahom potvrđuju da su u podrumu porodice Ferko, među ostalima videli i Kristinu oko 17 sati, iako je Denis u svom svedočenju o kobnom događaju rekao da se s Kristinom našao u 17 sati i da su u njenom automobilu razgovarali do 17.30 sati, a do 18 je sati već bio kod kuće.

Imam problema sa pamćenjem

To je ponovio i danas na suđenju kada nije bilo predviđeno da on govori, ali zamolio je sudiju da dopuni svoj iskaz.

- Od kada sam prošle godine svedočio i pričao šta se dogodilo, svakog dana sam šetao od kuće do mesta na kojem je Kristina pokušala da me otruje i puno sam se toga prisetio. Naime, ja sam pre trovanja bio potpuno zdrav čovek, a kako sam kobne noći nakon trovanja dobio i moždani udar i epilepsiju, imam problema s pamćenjem i prisećanjem; treba mi više vremena da se setim svega. U zadnjih par meseci puno sam razmišljao o svemu i setio sam se šta se sve toga dana događalo. U 15 sati mi je Kristina na moj mobilni telefon poslala poruku u kojoj je pisalo: "Zdravo. Rešila sam sve svoje probleme u životu koje sam imala. Možemo danas da se nađemo ako želiš". Ja sam pristao – pričao je Denis pred sudskim većem.

Ponovo je opisao da je ušao u njenu crnu "opel vektru" u 17 sati kada je došla po njega, da su se dovezli do jednog seoceta, da su razgovarali i da mu je ona dala bočicu vode s crvenkastom tečnošću.

- Rekla mi je da je bocu s pićem koje je imalo slatkasto-gorak ukus, platila u Karlovcu kod nekog čoveka 100 evra i da je reč o napitku za opuštanje mišića. Insistirala je da popijem svih pola litre pića i ja sam naseo na njena uveravanja i sve popio. Bilo mi je sve to čudno, ali sam ćutao i sve popio. Nakon toga je praznu bočicu spremila u torbu i tražila mi mobilni telefon da nešto pogleda. I to sam joj dao. Kasnije sam kod kuće video da mi je tada izbrisala tu poruku kojom me poziva da se nađemo, jer je više nije bilo u telefonu, ali mislim da je istražitelji mogu naći u mobilnom, kao i njene otiske na telefonu jer je tada bio bez maske, tek sam kod kuće stavio masku - rekao je Denis Matijašić.

Rekla mi da se naspavam, da će mi biti bolje

- Kasnije, iza 18 sati kada mi je kod kuće pozlilo, pitao sam je u poruci šta mi je stavila u flašicu, a ona je ponovila da je to za opuštanje mišića i da se dobro naspavam, pa će mi biti bolje. Ja stvarno ne znam zašto je pokušala da me otruje i ubije. Možda zbog nesporazuma koji smo imali 2016. godine kada sam joj slao preteće poruke zbog toga što su me ona i njena porodica lažno optužili da sam im napravio štetu na automobilu i na vinogradu. Ja to nisam napravio, ali nisam želeo da cinkarim osobu koja im je to napravila. Tada sam dobio uslovnu kaznu, ali sam nakon svega tražio Kristinu da se nađemo da joj se izvinim zbog poruka.

- Između te 2016. i 2019. godine smo se više od sedam puta nalazili i kao prijatelji razgovarali o svemu u životu. Kasnije, kada me otrovala, se pravdala da me se bojala, ali kako me se mogla bojati kada smo se toliko puta nalazili i pričali o svemu, bili smo prijatelji i ja sam mislio da smo izgladili taj događaj iz 2016. godine. Ali, očito nismo. Osim toga, kako je mogla da me se boji kada sam, kao prijatelj, pristao na sve što je kobnog dana tražila do mene; popio sam sok i dao joj mobilni. Na sve sam naseo, jer nisam mogao ni da slutim da bi mi nešto tako napravila. Dakle, laž je da me se bojala.

- Ne znam šta joj je bilo u glavi i zašto je to napravila, ali u to vreme, ona i ja nismo bili u nikakvoj svađi, bili smo prijatelji – dodao je Denis Matijašić koji je danas sudu dao i dodatnu medicinsku dokumentaciju koja svedoči o posledicama trovanja na njegovo zdravlje.