NAJNOVIJA VEST: BiH uvela sankcije Rusiji, DODIKA NISU NI OBAVESTILI

Dodik je, prema informacijama, napustio sednicu i potom održao konferenciju za medije.

Predsedništvo BiH bez obaveštavanja srpskog člana Predsedništva Milorada Dodika uvelo je sankcije Ruskoj Federaciji.

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik napustio je sednicu nakon što su Komšić i Džaferović odbili raspravu o zauzimanju stava Predsedništva BiH o situaciji u Ukrajini.

Dodik je u obraćanju novinarima izjavio da je tražio da BiH zauzme neutralan stav o pitanju Ukrajine, ali su druga dva člana predsjedništva BiH bili protiv toga.

On je istakao da je protiv svih predloženih tačaka dnevnog reda, te najavio i moguće pokretanje mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa ako druga dva člna Predsedništva zloupotrebe njegovo odsustvo. Dodik je podsetio da je Predsedništvo BiH zaduženo za spoljnu politiku, te da o situaciji u Ukrajini jedino Predsedništvo može zauzeti određene stavove.

- To nije ministarstvo, a pogotovo nisu ambasadori, to je podvala koju pokušavaju muslimani ovde u Sarajevu da podvale. Radi se o ciničnom pokušaju da se obezvrede, ponize stavovi i čitav srpski narod. Dakle, apsolutno smešno izgleda pozivanje na jednu izjavu iz 2014. godine, odnosno saopštenje koje nije ni odluka Predsedništva, koje kaže da se poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, te se zloupotrebljava do mere da se poziva na tu odluku u današnjoj situaciji - rekao je on, prenosi ATV iz Banjaluke.

На почетку сједнице Предсједништва БиХ српски члан Милорад Додик затражио измјену дневног реда и заузимање става Предсједништва БиХ у вези са ситуацијом у Украјини.



С обзиром да су друга два члана одбили расправу, Додик је напустио сједницу. — Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) 02. март 2022.

Dodik je istakao da je svaki pokušaj da se očuva ustavna struktura BiH danas srušen, te je apsolutno neizvesno na koji način će se moći nastaviti dalje. Dodik je poručio da je protiv rata u svakom slučaju, gdje god se dešavao, ali da BiH treba da ostane neutralna i da se ne priklanja ni ruskoj ni ukrajinskoj strani.