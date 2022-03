'JOŠ RASPRAVLJAMO!' DODIK: Za RS BiH nije uvela sankcije, niti će!

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da BiH nije podržala sankcije EU prema Rusiji, ali da Unija nema korektan odnos jer prihvata neusaglašene stavove u vezi sa tim pitanjem.

– Što se nas tiče, BiH nije uvela sankcije, niti će ih uvesti, jer to nije ni bilo na dnevnom redu. Ja sam pokušao da kažem, da raspravljamo o tome. Ja sam za to da uradimo ono što je najbolje. Očigledno, to se nije moglo postići u ovom sastavu Predsjedništva, rekao je Dodik.

On je istakao da je narod u Republici Srpskoj zabrinut, ali i da sve razume.

– Srbe nećete odjednom, tako riješiti ovdje u Sarajevu. Mi samo tražimo naše ustavno pravo. Moje ustavno pravo, kao člana Predsjedništva BiH je da učestvujem u kreiranju spoljne politike ove zemlje i ja to pravo tražim, naglasio je Dodik.

