POVOLJNA SITUACIJA: Hrvatska ove nedelje kreće u novo ublažavanje mera

Kovid sertifikati se sve manje traže u institucijama, a Hrvatska ove nedelje kreće u novo ublažavanje mera. O ublažavanju mera u utorak je govorio načelnik HZJZ Krunoslav Capak.

- Uvek smo vodili računa o balansu između privrede, društvenog života i epidemioloških mera koje omogućavaju da se epidemija drži pod kontrolom. Ostalo je još samo nekoliko mera. Ono što možemo da uradimo je da povećamo broj ljudi na skupovima.

Do sada je bilo 50 (u zatvorenom) ili 100 (na otvorenom), sada ćemo povećati na 100 ili 200, a sa kovid-sertifikatima taj broj će biti neograničen, ali svi se trebaju pridržavati epidemioloških mera - rekao je za Novu direktor HZJZ Krunoslav Capak, prenosi Indeks.

Ugostiteljski objekti za sada rade samo do ponoći, ali bi promene mogle da se uvedu i u tom sektoru.



- Razmišljamo da to vreme produžimo jer omogućava duže radno vreme noćnih klubova, automata i tako dalje. Verovatno će to biti za dva sata. O tome se takođe razgovara i odluka će biti doneta u narednih 24 do 48 sati - rekao je on.

Sport i kultura su takođe u novom paketu ublažavanja:

- Napravićemo ustupke kada su u pitanju sportski i kulturni događaji. Dozvolićemo da se stadion napuni kovid-sertifikatima, a ako nisu sertifikati, ostaje odredba o udaljenosti između.

