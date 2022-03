OVO REŠAVA MISTERIJU PADA DRONA U ZAGREBU? Pojavili se satelitski snimci!

Satelitski snimci otkrili su neverovatne razmere razaranja u vojnoj vazdušnoj bazi pored grada Hersona, u kojoj su ruske snage držale svoje helikoptere i dronove.

Snimci koji su uslikane 15. marta u 1,35 sati po lokalnom vremenu prikazuju velike stogove dima kako se izdižu iz baze, na kojoj se nalaze brojni uništeni helikopteri, uz brojne manje požare koji se prostiru na širem području baze.

Osim satelitskih snimaka, napad na bazu ruske vojske potvrđuju i snimci sa društvenih mreža, nadzornih dronova, kao i protivpožarnih satelita, koji su detektovali područja visokih temperatura na lokaciji vazdušne baze.

Ono što je zanimljivo, jedan snimak otkriva da se na spomenutom aerodromu nalaze tri letelice koje prilično liče na onu koja se prošlog četvrtka srušila u Zagrebu.

A satellite image obtained from Planet Labs confirms that Ukrainian forces have damaged and destroyed a number of Russian helicopters on Kherson Airbase. pic.twitter.com/eCecV3uuV3