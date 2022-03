OVO JE PRIČA ZA FILM! DOMAR VIJEKO ODMAH RAZUMEO ŠTA DELFINI HOĆE -U Boki spaseno mladunče iz mreže nakon poziva u pomoć TATE DELFINA!

Tehnička ekipa Instituta za biologiju mora u ponedeljak je iz mreže spasla mladunče delfina, nakon što je otac deflin došao da potraži njihovu pomoć.

Rukovodilac Akvarijuma Boka u Institutu za biologiju mora Mirko Đurović kazao je za Portal RTCG da je sigurno reč o dobrim delfinima (tursiops truncatus), koji su često viđeni u zalivu.

Đurović kaže da je takvo ponašanje delfina, koji umeju i da svojim ponašanjem traže pomoć ljudi, apsolutno uobičajeno.

"To najviše zavisi od posmatrača, koji treba da primeti neobično ponašanje delfina. To većinom mogu samo ljudi sa mora i iskusniji ribari", navodi Đurović.

A upravo je tako i postupio Vijeko Barić, domar u Institutu, koji je prvi primetio neobično ponašanje odraslog para delfina.

"Moje radne prostorije se nalaze odmah uz more. Primetio sam da su delfini došli uz kraj. Vidim - kačaju, motaju se dva delfina, jedan odlazi i dolazi. Zapravo jedan stoji, a drugi zaranja i izranja pored njega. Shvatio sam da se jedan od delfina zapleo u mrežu", kazao je Barić za Radio Tivat.

Njemu su u pomoć veoma brzo pritekle kolege - baštovan i kapetan istraživačkog broda, te su isplovili da vide o čemu je reč, prenose "Vijesti".

Zanimljivo je da su delfini baš u smeru Instituta odvukli senj od mreže popunice u koju se zaplelo njihovo mladunče, a koju su podigli sa dna, prema Barićevim rečima, sa dubine od oko 17 metara. Pomoć su potražili na pravom mestu, ekipa Instituta je odmah reagovala, prenosi Portal RTCG.

"Video sam senj, povukli smo mrežu i uspeli da oslobodimo mladunče, koje nije bilo povređeno", kaže Vijeko za Radio Tivat.

"Kad smo ga oslobodili, roditelji su ga bukvalno uzeli u zagrljaj, a otac nam je uputio krik koji se ne usudim ponoviti, jer bih ga pokvario svojim glasom. Ali, pamtiću to 'hvala' do kraja života. Izvodili su neki svoj ples za nas još dugo, sigurno dva minuta, onda nas još jednom pozdravili i otplivali svojim putem", podelio je utiske domar Instituta za biologiju mora, koji za sebe kaže da ima "kurioznu naviku da svako malo gleda u more".

